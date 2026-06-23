"На все наши предложения мы не получили от россиян ни одного четкого ответа" - Зеленский после очередного ракетного удара РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной ракетный удар рф - по Кривому Рогу, где погибло трое человек и более 20 пострадало, подчеркнув важность того, чтобы мир не молчал, что до сих пор нет ни одного реального шага россии на окончание этой войны, и указав, что "на все наши предложения дипломатии, встреч и шагов к миру мы не получили от россиян ни одного четкого ответа", пишет УНН.

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"Сейчас в Кривом Роге продолжается ликвидация последствий российского ракетного удара по городу. россияне ударили прямо по гражданской инфраструктуре. Спасатели уже потушили пожар. На данный момент, к сожалению, известно о троих погибших. Мои соболезнования родным и близким. Более 20 человек среди раненых. Трое из них в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая помощь", - указал Зеленский в соцсетях.

Как уточнил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, "до 23 возросло количество раненых из-за атаки россиян на Кривой Рог", и что "одна женщина в крайне тяжелом состоянии". "Эта атака унесла жизни трех человек", - также указал он в соцсетях.