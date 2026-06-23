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"На все наши предложения мы не получили от россиян ни одного четкого ответа" - Зеленский после очередного ракетного удара РФ

Киев • УНН

 • 1736 просмотра

Президент Зеленский заявил, что мир не должен молчать об отсутствии реальных шагов России к миру. В результате удара по гражданской инфраструктуре Кривого Рога погибли три человека, более 20 ранены.

"На все наши предложения мы не получили от россиян ни одного четкого ответа" - Зеленский после очередного ракетного удара РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной ракетный удар рф - по Кривому Рогу, где погибло трое человек и более 20 пострадало, подчеркнув важность того, чтобы мир не молчал, что до сих пор нет ни одного реального шага россии на окончание этой войны, и указав, что "на все наши предложения дипломатии, встреч и шагов к миру мы не получили от россиян ни одного четкого ответа", пишет УНН.

Детали

"Сейчас в Кривом Роге продолжается ликвидация последствий российского ракетного удара по городу. россияне ударили прямо по гражданской инфраструктуре. Спасатели уже потушили пожар. На данный момент, к сожалению, известно о троих погибших. Мои соболезнования родным и близким. Более 20 человек среди раненых. Трое из них в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая помощь", - указал Зеленский в соцсетях.

Как уточнил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, "до 23 возросло количество раненых из-за атаки россиян на Кривой Рог", и что "одна женщина в крайне тяжелом состоянии". "Эта атака унесла жизни трех человек", - также указал он в соцсетях.

Каждый такой день и каждый российский удар доказывают, что давления на агрессора за эту войну недостаточно. Доказывают также и то, что каждая задержка с выполнением договоренностей по ПВО, любое промедление с поставками для защиты Украины и украинцев – это фактически потеря жизней. Важно, чтобы мир не молчал о том, что до сих пор нет ни одного реального шага россии на окончание этой войны. На все наши предложения дипломатии, встреч и шагов к миру мы не получили от россиян ни одного четкого ответа. Давление нужно. Давление на россию, чтобы ситуация изменилась к лучшему. Благодарю всех, кто помогает!

- подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

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