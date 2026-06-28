Путин может согласиться на переговоры из-за угрозы потери Крыма – The Times
Киев • УНН
The Times сообщает, что Путин может согласиться на переговоры из-за угрозы потери контроля над Крымом. Удары Украины по инфраструктуре полуострова направлены на принуждение Кремля к диалогу.
Угроза потери контроля над оккупированным Крымом может заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров по войне против Украины. Такую оценку приводит The Times, сообщает УНН.
Детали
Как отмечает издание, Крым имеет для Путина не только стратегическое, но и символическое значение. После незаконной аннексии полуострова в 2014 году он стал одним из ключевых элементов политического наследия российского лидера, а также базой Черноморского флота.
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Автор статьи считает, что удары Украины по военной и логистической инфраструктуре в Крыму направлены на то, чтобы поставить под угрозу контроль России над полуостровом и заставить Кремль начать переговоры. В то же время такая стратегия несет риск новой эскалации со стороны Москвы.
Если он боится, что потеря Крыма... приведет к его падению, он может решить вести переговоры. В то же время Путин может поддаться искушению повысить ставки
Издание также отмечает, что среди российских элит существуют два подхода к дальнейшему ведению войны: прагматичный, который предусматривает замораживание конфликта, и радикальный, сторонники которого выступают за дальнейшую эскалацию и новую мобилизацию.
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