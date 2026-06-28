Дальнобойные удары Украины довели россию до паники - WP

Фото: Fire Point

В Украине наращивают дальнобойные удары по объектам на территории россии, что усиливает беспокойство внутри рф и создает дополнительное давление на ее экономику, топливный рынок и военно-промышленный комплекс. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

По данным издания, украинские дальнобойные дроны все чаще атакуют объекты, имеющие значение для российской военной машины. Речь идет, в частности, о нефтеперерабатывающих заводах, нефтяной инфраструктуре, предприятиях военно-промышленного комплекса, химических заводах и объектах связи.

Среди целей - завод полупроводниковых приборов в воронеже, центр спутниковой связи в дубне, а также химическое предприятие в туле, связанное с производством боеприпасов.

Отдельное внимание издание обращает на ситуацию с топливом в россии. По информации WP, производство бензина в рф за неделю с 15 по 21 июня сократилось на 25%. На этом фоне ряд российских регионов был вынужден вводить ограничения или нормы на продажу топлива.

Также последствия украинских ударов ощутили во временно оккупированном Крыму. После атак там возникли проблемы с электроснабжением, продажу топлива временно приостанавливали, а оккупационная власть объявляла режим чрезвычайной ситуации.

Контекст

The Washington Post пишет, что удары Украины по российской инфраструктуре совпадают с ухудшением экономических настроений в рф. В частности, российский фондовый рынок с начала июня просел более чем на 13%.

В российских правительственных и бизнес-кругах растет беспокойство из-за финансовой ситуации, дефицита бюджета и риска новых решений, которые могут усилить давление на бизнес и население.

В то же время эксперты, опрошенные WP, считают, что даже ухудшение топливной ситуации и экономические потери вряд ли заставят Кремль изменить курс в войне против Украины. Напротив, они не исключают, что Москва может прибегнуть к дальнейшей эскалации и усилению ударов по украинским городам.

По оценке издания, украинские дальнобойные атаки становятся для россии системным фактором давления. Они влияют как на отдельные военные или промышленные объекты, так и на логистику, топливный рынок, бюджетные возможности и ощущение безопасности внутри самой рф.

Напомним

В начале месяца дроны ВСУ, СБУ и ГУР достигли базы ВМФ в Кронштадте и нефтебазы под Краснодаром. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о преодолении расстояния в 1000 километров.