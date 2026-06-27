В Севастополе из-за дефицита топлива и отключения электроэнергии остановился общественный транспорт - СМИ

Во временно оккупированном Севастополе из-за массовых отключений электроэнергии и острого дефицита топлива остановилась часть общественного транспорта. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на российские СМИ, информирует УНН.

Отмечается, что в городе уже несколько дней пассажиры штурмуют редкий общественный транспорт, оставшийся на маршрутах. Троллейбусы из-за отключений света ходят лишь периодически, часть автобусных маршрутов отменена, интервалы движения увеличены.

По словам главы российского союза транспортных компаний Севастополя Виктора Рыкова, в нынешней ситуации транспортным предприятиям выделяют лишь четверть от реально необходимого объема топлива. Некоторые работают за счет своих скудных запасов при частичной помощи оккупационной власти, хотя стоимость топлива уже давно превысила заложенные расчеты по контракту.

Когда считали возмещение по контракту, закладывали 76 рублей за литр топлива. Вчера мы его покупали по 145 рублей за литр топлива. У нас из-за топлива, помимо городских перевозок, на 80% упали и междугородние перевозки.