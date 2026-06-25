Оккупированный Севастополь перевели на временные отключения света после ночных ударов

Во временно оккупированном Крыму сообщили о переводе Севастополя на режим временных отключений электроэнергии, пишет УНН.

Детали

"В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она нужна для ликвидации перегрузки электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Поскольку решение об отключении принял системный оператор, точного почасового графика по адресам на данный момент нет", - написал в телеграм-канале назначенный рф "губернатор" оккупированного Севастополя михаил развожаев.

Как отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, ночью в Крыму было громко ночью было в Севастополе и Симферополе.

"Ночью были нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры с последующим отключением света вдоль почти всего побережья", - указал Андрющенко в соцсетях.

Мониторинговый телеграм-канал "Крымский ветер" указывал, что под ударом была Балаклавская ТЭС, а также Таврическая ТЭС.

Добавим

В ночь на 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.

Ранее военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже также нанесли поражение по ключевым крымским мостам у Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное у Армянска – были атакованы 11 июня.

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайла, вместо традиционного прицела – зеленое сердце, которое характерно для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.

Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что именно полуостров остается наиболее уязвимым звеном российской оккупационной системы.

"Мы всегда с самого начала говорили, что легче всего будет освободить Крым, а не территорию материковой Украины. Почему? Потому что материковая часть примыкает к российской федерации, и там очень мощная логистика. А Крым – это территория, которую захватить можно, но удержать чрезвычайно сложно", - отметил Олег Жданов в комментарии УНН.

По мнению эксперта, нынешние удары имеют не только военный эффект по отрезанию логистики российских войск, но и политический.

"Создание условий для освобождения Крыма сводит на нет все цели, которые путин ставил перед этой войной. Я имею в виду еще 2014 год, когда он говорил о "возвращении в родную гавань" и обещал сделать из Крыма "непотопляемый авианосец". А теперь этот авианосец идет ко дну. Ломается главная политическая цель захвата чужих территорий и уничтожения Украины как государства", – пояснил Жданов.

Удары по крымской логистике ставят россию перед выбором: либо перебрасывать все больше ресурсов на защиту оккупированного полуострова, либо рискнуть постепенной потерей контроля над Крымом.