Украинские беспилотники атаковали Кстовский НПЗ - один из крупнейших в россии, завод горит
Киев • УНН
Беспилотники атаковали кстовский нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области рф. Предприятие входит в четверку крупнейших НПЗ России и обеспечивает производство топлива, которое используется, в частности, для нужд российской армии.
Пока россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, ВСУ системно выводят из строя топливную инфраструктуру агрессора. На этот раз под атакой оказался кстовский нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в нижегородской области рф. Во время удара было применено, в частности, оружие производства компании Fire Point, сообщает УНН.
Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – один из четырех крупнейших НПЗ страны, его мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, битум и другие нефтепродукты. Значительная часть продукции используется для обеспечения топливом не только гражданского сектора, но и военной логистики российской федерации, в частности нужд российской армии.
Напомним
В течение последних месяцев украинские Силы обороны системно наносят удары по объектам российской нефтеперерабатывающей отрасли. Такие предприятия являются важной составляющей военно-промышленного комплекса рф, поскольку обеспечивают производство топлива для авиации, бронетехники и других подразделений российских войск.
В июне Силы обороны Украины нанесли более 20 дальнобойных ударов по объектам на территории россии, в частности по семи нефтеперерабатывающим заводам, двум нефтебазам, танкеру теневого флота, двум портам и двум центрам космической связи. Кроме того, ракетами были поражены два предприятия военно-промышленного комплекса рф в Воронеже и Волгограде.
Одна из таких атак произошла в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и объектам в ростовской области. Он поблагодарил военных ССО ВСУ за операции в глубине территории рф с применением модернизированных дронов FP-1 и заявил, что "план дальнобойных санкций выполняется", детали заявления президента.
В сети появлялись кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые, по сообщениям, пыталась сбить система ПВО "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.
До этого, 16 июня, в московской области и краснодарском крае рф фиксировались атаки беспилотников на нефтяные объекты, дроновые удары по российским нефтяным объектам. В сети также публиковали видео полета ударных дронов FP-1 над москвой.
Аналитики отмечают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля. После атак предприятие, по оценкам, может не работать как минимум полгода московский НПЗ не будет работать как минимум полгода.
Также в рф сообщали об атаке дронов на тюменский НПЗ дроны атаковали тюменский НПЗ. Украинские беспилотники нанесли удар и по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае удар по порту "Кавказ" и нефтебазе.
Кроме того, нижегородский НПЗ (завод NORSI) приостановил работу на неопределенный срок после украинской атаки, остановка НПЗ NORSI.
После серии ударов по российским НПЗ в россии начали обостряться проблемы с топливом, в частности расширяются ограничения на продажу бензина в отдельных регионах, топливный кризис в рф.