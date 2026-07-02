Украинские беспилотники атаковали Кстовский НПЗ - один из крупнейших в россии, завод горит

Пока россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, ВСУ системно выводят из строя топливную инфраструктуру агрессора. На этот раз под атакой оказался кстовский нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в нижегородской области рф. Во время удара было применено, в частности, оружие производства компании Fire Point, сообщает УНН.

Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – один из четырех крупнейших НПЗ страны, его мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, битум и другие нефтепродукты. Значительная часть продукции используется для обеспечения топливом не только гражданского сектора, но и военной логистики российской федерации, в частности нужд российской армии.

Напомним

В течение последних месяцев украинские Силы обороны системно наносят удары по объектам российской нефтеперерабатывающей отрасли. Такие предприятия являются важной составляющей военно-промышленного комплекса рф, поскольку обеспечивают производство топлива для авиации, бронетехники и других подразделений российских войск.

В июне Силы обороны Украины нанесли более 20 дальнобойных ударов по объектам на территории россии, в частности по семи нефтеперерабатывающим заводам, двум нефтебазам, танкеру теневого флота, двум портам и двум центрам космической связи. Кроме того, ракетами были поражены два предприятия военно-промышленного комплекса рф в Воронеже и Волгограде.

Одна из таких атак произошла в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и объектам в ростовской области. Он поблагодарил военных ССО ВСУ за операции в глубине территории рф с применением модернизированных дронов FP-1 и заявил, что "план дальнобойных санкций выполняется", детали заявления президента.

В сети появлялись кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые, по сообщениям, пыталась сбить система ПВО "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого, 16 июня, в московской области и краснодарском крае рф фиксировались атаки беспилотников на нефтяные объекты, дроновые удары по российским нефтяным объектам. В сети также публиковали видео полета ударных дронов FP-1 над москвой.

Аналитики отмечают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля. После атак предприятие, по оценкам, может не работать как минимум полгода московский НПЗ не будет работать как минимум полгода.

Также в рф сообщали об атаке дронов на тюменский НПЗ дроны атаковали тюменский НПЗ. Украинские беспилотники нанесли удар и по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае удар по порту "Кавказ" и нефтебазе.

Кроме того, нижегородский НПЗ (завод NORSI) приостановил работу на неопределенный срок после украинской атаки, остановка НПЗ NORSI.

После серии ударов по российским НПЗ в россии начали обостряться проблемы с топливом, в частности расширяются ограничения на продажу бензина в отдельных регионах, топливный кризис в рф.