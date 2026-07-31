"Мы просто хотим победить" в Иране - Трамп
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о полном разгроме Ирана, теперь ожидает продолжения военных действий. Он пообещал наносить "очень сильные удары".
Президент США Дональд Трамп ранее настаивал на том, что Иран «полностью разгромлен» в военном отношении. Но в ходе общения с журналистами в Кэмп-Дэвиде признал, что ожидает продолжения военных действий США еще некоторое время, и добавил: «мы просто хотим победить», передает УНН со ссылкой на AP.
«Мы будем наносить им очень сильные удары», — сказал Трамп. «Знаете, в какой-то момент они скажут: „Мы больше не можем этого терпеть“».
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