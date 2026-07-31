"Мы просто хотим победить" в Иране - Трамп

Президент США Дональд Трамп ранее настаивал на том, что Иран «полностью разгромлен» в военном отношении. Но в ходе общения с журналистами в Кэмп-Дэвиде признал, что ожидает продолжения военных действий США еще некоторое время, и добавил: «мы просто хотим победить», передает УНН со ссылкой на AP.

«Мы будем наносить им очень сильные удары», — сказал Трамп. «Знаете, в какой-то момент они скажут: „Мы больше не можем этого терпеть“».

США завершили новую волну ударов по Ирану, CENTCOM заявило о поражении десятков целей КСИР