США завершили новую волну ударов по Ирану, CENTCOM заявило о поражении десятков целей КСИР

Американские военные завершили новую волну ударов по Ирану, нанеся удары по десяткам объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM), пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В CENTCOM заявили, что операция стала ответом на попытку Ирана атаковать американских военных накануне.

Силы CENTCOM нанесли удары по десяткам целей Корпуса стражей исламской революции в Иране, включая военные командные центры, ракетные и беспилотные объекты, объекты берегового наблюдения и обороны, а также морские мощности – говорится в сообщении командования, опубликованном в соцсети X.

В командовании не уточнили, сколько именно объектов было поражено.

Иран сообщает об ударе по жилому дому

Тем временем иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщила, что американские ракеты попали в жилой дом в районе Чах Тангу на острове Кешм.

По информации вещателя, на месте продолжается поисково-спасательная операция. Генеральный директор по управлению кризисными ситуациями провинции сообщил, что из-под завалов удалось спасти двух детей, которых госпитализировали. Поиски еще трех членов семьи продолжаются.

CNN отмечает, что опубликованные IRIB фото и видео ранее не появлялись в интернете, а их анализ подтвердил, что кадры являются новыми.

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