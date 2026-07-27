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В сети сообщили о нападении на украинских девушку и парня во Вроцлаве из-за акцента

Киев • УНН

 • 2752 просмотра

В польском Вроцлаве на украинскую девушку и парня напали. Пострадавшие получили тяжелые травмы, у них подозрение на сотрясение мозга.

В сети сообщили о нападении на украинских девушку и парня во Вроцлаве из-за акцента
скриншот из видео

В польском Вроцлаве украинских девушку и парня жестоко избили посреди улицы, в Threads сообщила пользовательница Карина Кицай, заявив, что нападавшими были поляки, а причиной нападения стал украинский акцент, передает УНН.

Детали

"Прошу о максимальной огласке. Сегодня мою дочь Настю и ее парня Максима жестоко избили в одном из магазинов в Польше. Моя дочь получила тяжелые травмы. Сейчас врачи накладывают ей швы на шею. У нее и у ее парня подозрение на сотрясение мозга. Как мать, я не могу передать словами ту боль, страх и отчаяние, которые сейчас переживаю", – написала мать девушки Карина Кицай в соцсети Threads, сопроводив видео.

"Все поляки. Причина — украинский акцент, который они услышали в магазине. И этот третий был с ними вместе", – написала Карина Кицай.

Брат девушки Павел сообщил, что "она получила несколько ударов в лицо, рваную рану уха, ее ударили электрошокером, и когда я приехал, она была вся в крови", а у парня "подозревают сотрясение мозга, переломы лица и головы".

Карина Кицай обратилась к полякам и украинцам с просьбой максимально распространить информацию об инциденте.

"Я умоляю всех неравнодушных помочь распространить этот пост. Особенно обращаюсь к полякам — пожалуйста, помогите сделать так, чтобы об этом нападении узнало как можно больше людей. Нельзя допустить, чтобы такая жестокость осталась безнаказанной или была замалчивана. Пожалуйста, распространите этот пост. Каждое распространение имеет значение. Искренне благодарю каждого, кто не останется равнодушным", – подчеркнула женщина.

Напомним

В центре Вроцлава около десяти поляков напали на 19-летнего украинца из-за разговора на украинском языке. Потерпевшему сломали нос и повредили позвоночник, полиция начала расследование.

В центре Вроцлава десять поляков жестоко избили 19-летнего украинца за украинский язык09.07.26, 14:40 • 11310 просмотров

Алла Киосак

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