В центре Вроцлава десять поляков жестоко избили 19-летнего украинца за украинский язык

Во Вроцлаве полиция расследует нападение на 19-летнего украинца, которое произошло 4 июля на острове Слодова, расположенном на реке Одра в центре города. Около десяти нападавших повалили парня на землю, жестоко избили, сломали нос и повредили позвоночник. Об этом сообщает Radio Wroclaw, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел 4 июля около 20:00 на острове. В этот день парень отдыхал там вместе с девушкой и друзьями. Во время этого ему позвонила мама, и он начал разговаривать на украинском языке. По словам отца парня, который после нападения обратился в полицию, именно то, на каком языке общался сын, стало причиной агрессии.

Это и вызвало такую агрессию. Люди, не дай Бог, чтобы кто-то столкнулся с такой ситуацией. Они просто, как звери, избили одного человека. Эта агрессия не должна распространяться по всему Вроцлаву. Мы должны ее остановить рассказал Игорь, отец пострадавшего парня.

19-летний Владимир в комментарии Radio Wroclaw рассказал, что в тот день во время телефонного разговора с мамой к нему подошел парень и попросил электронную сигарету. После отказа парень начал его обзывать, а затем позвал свою компанию. По словам потерпевшего, нападавших было около 9-15. После этого нападавшие разорвали на нем рубашку, надели ему на голову, чтобы он ничего не видел, и начали бить ногами по голове.

У меня весь нос был в крови, я весь был в крови, рубашка разорвана, а еще мне сорвали цепочку. А потом, после всего этого, когда уже приехала полиция и прекратила эту потасовку, я слышал, и мои подруги тоже слышали, как они там смеялись, когда уже отошли от меня, что избили украинца - рассказал Владимир.

В результате полученных травм потерпевшего госпитализировали. Ему диагностировали перелом носа, повреждение позвоночника и множественные травмы.

После нападения отец парня обратился в полицию. По данному факту правоохранители начали расследование. Отец юноши также призывает очевидцев инцидента обратиться к правоохранителям и сообщить всю известную им информацию.

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