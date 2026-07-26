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Метеоритный дождь потока Дельта-Аквариды: когда наблюдать в 2026 году

Киев • УНН

 • 6092 просмотра

Пик активности метеорного потока Дельта-Аквариды в 2026 году приходится на ночь с 30 на 31 июля. Из-за почти полной Луны наблюдения будут ограничены ярким светом.

Метеоритный дождь потока Дельта-Аквариды: когда наблюдать в 2026 году

Пик активности метеорного потока Дельта-Аквариды в этом году приходится на 28 июля, а следующий пик — на ночь с 30 на 31 июля 2026 года, пишет УНН. 

Что такое метеоритный дождь потока Дельта-Аквариды

Южные Дельта-Аквариды (Southern Delta Aquariids) — метеорный поток, который наблюдается ежегодно с середины июля до середины августа. Пик активности приходится на 28 или 29 июля. Этот поток образовался в результате разрушения объекта, из которого сформировались современные кометы Марсдена и Крахта. 

Когда можно увидеть Дельта-Аквариды в 2026 году

Дельта-Аквариды лучше всего наблюдать из южных тропиков. К северу от экватора радиант расположен ниже над южным горизонтом, поэтому интенсивность метеоров ниже, чем в более южных широтах. 

Эти метеоры демонстрируют хорошую интенсивность в течение недели, центром которой является ночь пика активности. Обычно это тусклые метеоры, не имеющие ни длинных шлейфов, ни огненных шаров. В 2026 году полнолуние наступит всего за два дня до пика, поэтому активность будет существенно ограничена ярким лунным светом.

Следующий пик Южных Дельта-Акварид приходится на ночь с 30 на 31 июля 2026 года. В ту ночь Луна будет на 98% полной.

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Как лучше всего наблюдать метеоритный поток

Лучшее время для наблюдений — предрассветные часы, когда небо наиболее темное. Стоит найти место подальше от городских огней, чтобы избежать светового загрязнения. Также необходимо дать глазам привыкнуть к темноте. 

Направьте взгляд в сторону южной части неба, где будут находиться созвездия Водолея и Козерога.

Специальное оборудование, такое как телескопы или бинокли, не требуется, ведь метеоры лучше всего видны невооруженным глазом.

Чтобы найти нужные созвездия, вы также можете воспользоваться мобильными приложениями, вроде Sky Guide или Star Walk – там вы сможете легко найти информацию о различных космических объектах благодаря дополненной реальности. 

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Павел Башинский

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