Иранские чиновники усиливают угрозы Украине после удара в Каспийском море

Иранские чиновники усилили свои угрозы: высокопоставленный иранский законодатель Эбрагим Азизи заявил, что "Украина также скоро может понять, что Иран не оставляет действия без ответа", после заявления главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, пишет УНН.

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"Любая атака на Иран всегда имеет свою цену, и это остается верным и сегодня; США и Израиль хорошо это осознают, - заявил в посте в X Эбрагим Азизи, глава Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана. - Украина также может вскоре понять, что Иран не оставляет действия без ответа".

Заявление прозвучало после удара дрона в Каспийском море.

Иран обвинил Украину в атаке на торговое судно в Каспийском море и обратился в ООН

В субботу Иран вызвал поверенного в делах Украины в Тегеране из-за атаки на иранское торговое судно в Каспийском море, в результате которой погиб один моряк и был ранен другой, указывает Anadolu.

В воскресенье министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что это "не может остаться без ответа", назвав это нарушением Устава ООН.

Арагчи обвинил при этом Израиль, "чтобы втянуть Европу в свою войну".

Израильский Channel 12 отмечал, что посол Украины в Израиле сообщил ему, что суда перевозят иранское оружие в Россию для помощи ей в войне против Украины, сообщает The Times of Israel.

"Мы должны знать, что не можем доверять этим людям" - Зеленский ответил на угрозы Ирана