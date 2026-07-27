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Иранские чиновники усиливают угрозы Украине после удара в Каспийском море

Киев • УНН

 • 2324 просмотра

Глава комиссии по безопасности Ирана Эбрагим Азизи заявил, что "Украина также может скоро понять, что Иран не оставляет действия без ответа". Это произошло после удара в Каспийском море.

Иранские чиновники усиливают угрозы Украине после удара в Каспийском море

Иранские чиновники усилили свои угрозы: высокопоставленный иранский законодатель Эбрагим Азизи заявил, что "Украина также скоро может понять, что Иран не оставляет действия без ответа", после заявления главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, пишет УНН.

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"Любая атака на Иран всегда имеет свою цену, и это остается верным и сегодня; США и Израиль хорошо это осознают, - заявил в посте в X Эбрагим Азизи, глава Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана. - Украина также может вскоре понять, что Иран не оставляет  действия без ответа".

Заявление прозвучало после удара дрона в Каспийском море. 

Иран обвинил Украину в атаке на торговое судно в Каспийском море и обратился в ООН25.07.26, 23:58 • 18558 просмотров

В субботу Иран вызвал поверенного в делах Украины в Тегеране из-за атаки на иранское торговое судно в Каспийском море, в результате которой погиб один моряк и был ранен другой, указывает Anadolu. 

В воскресенье министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что это "не может остаться без ответа", назвав это нарушением Устава ООН.

Арагчи обвинил при этом Израиль, "чтобы втянуть Европу в свою войну".

Израильский Channel 12 отмечал, что посол Украины в Израиле сообщил ему, что суда перевозят иранское оружие в Россию для помощи ей в войне против Украины, сообщает The Times of Israel.

"Мы должны знать, что не можем доверять этим людям" - Зеленский ответил на угрозы Ирана27.07.26, 08:27 • 3764 просмотра

Юлия Шрамко

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