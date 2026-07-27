Топ-5 оригинальных рецептов из кабачков

Кабачки — один из самых универсальных сезонных овощей, из которого можно приготовить как основные блюда, так и закуски, выпечку и даже десерты. УНН собрал для вас пять простых и вкусных рецептов, которые помогут разнообразить летнее меню.

Запеканка из кабачков и курицы

Ингредиенты (на 10 порций):

кабачки – 600 г;

куриное бедро без кости – 800 г;

твердый сыр – 150 г;

сметана – 300 г;

лук-порей – 100 г;

морковь – 100 г;

яйца – 4 шт;

чеснок – 3 зубчика;

соевый соус – 100 мл;

растительное масло – 20 мл;

прованские травы – по вкусу;

соль – по вкусу;

специи – по вкусу.

Способ приготовления

1. Кабачки нарежьте кружочками толщиной примерно 5 мм. Замаринуйте их в соевом соусе, растительном масле, измельченном чесноке, соли и прованских травах. Оставьте на 10-15 минут.

2. Выложите кабачки в форму для запекания. Морковь нарежьте тонкими кружочками (1,5-2 мм) и равномерно распределите поверх кабачков.

3. Лук-порей нарежьте кружочками, выложите следующим слоем, посыпьте специями и слегка полейте соевым соусом.

4. Куриное мясо нарежьте небольшими кусочками, замаринуйте в специях и соевом соусе в течение 10-15 минут. Затем выложите его поверх овощей.

5. Запекайте блюдо в разогретой до 180°C духовке 20 минут.

6. Тем временем приготовьте заливку: смешайте сметану с яйцами, добавьте специи и натертый твердый сыр.

7. Достаньте форму из духовки, равномерно залейте блюдо сметанно-яичной смесью и верните в духовку еще на 20-25 минут при 180°C.

8. Подавайте запеканку горячей или охлажденной.

Намазка из кабачков с плавленым сыром

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

плавленые сырки – 2 шт;

растительное масло – для обжаривания;

соль – по вкусу;

черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления

1. Кабачки нарежьте небольшими кубиками, а лук – полукольцами. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости.

2. Морковь нарежьте произвольно (например, полукольцами) и добавьте к кабачкам и луку.

3. Накройте сковороду крышкой и тушите овощи около 10 минут, пока они не станут мягкими. В конце приготовления посолите и поперчите.

4. Переложите готовые овощи в чашу блендера, добавьте плавленые сырки и взбейте до однородной кремовой консистенции.

5. Готовую намазку переложите в контейнер или баночку и охладите.

6. Подавайте со свежим или поджаренным хлебом, гренками или крекерами.

Кабачковые стрипсы в сырно-чипсовой панировке

Ингредиенты (на 2 порции)

Для стрипсов:

кабачок – 1 шт;

соль – по вкусу;

яйцо – 1 шт;

мука – 100 г;

твердый сыр (тертый) – 200 г;

чипсы со вкусом сметаны и зелени – 1 маленькая пачка (50 г);

копченая паприка – 2 г;

растительное масло – по желанию (для сбрызгивания).

Для соуса:

греческий йогурт – 100 г;

укроп (свежий или сушеный) – 5 г;

чеснок – 1 зубчик.

Способ приготовления

1. Кабачок нарежьте длинными полосками толщиной примерно с палец. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы он пустил сок.

2. Обсушите кабачки бумажным полотенцем, убрав лишнюю влагу.

3. Яйцо взбейте вилкой в отдельной миске.

4. Чипсы измельчите в крошку с помощью блендера или скалки. Смешайте их с тертым сыром и копченой паприкой.

5. Каждую полоску кабачка обваляйте сначала в муке, затем окуните в яйцо, после чего хорошо обкатайте в сырно-чипсовой панировке.

6. Выложите стрипсы на противень, застеленный пергаментом. По желанию слегка сбрызните растительным маслом.

7. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 20 минут, до золотистой и хрустящей корочки.

8. Для соуса смешайте греческий йогурт с измельченным укропом и пропущенным через пресс чесноком.

9. Подавайте кабачковые стрипсы горячими вместе с йогуртовым соусом.

Кабачковые вафли из цельнозерновой муки

Ингредиенты (на 6 вафель):

кабачок – 300-350 г;

яйца – 2 шт;

сметана (20%) – 1 ст. л;

цельнозерновая мука – 80 г;

твердый сыр – 50 г;

разрыхлитель – 6 г;

укроп – по желанию;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

сушеный чеснок – по вкусу.

Способ приготовления

1. Кабачок вымойте, натрите на мелкой терке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем хорошо отожмите лишнюю жидкость.

2. В глубокой миске смешайте яйца, сметану и натертый на мелкой терке твердый сыр.

3. Добавьте подготовленный кабачок, цельнозерновую муку, разрыхлитель, укроп (по желанию) и специи. Тщательно перемешайте до однородной массы.

4. Смажьте панели вафельницы небольшим количеством масла. Выложите порцию теста и равномерно распределите.

5. Выпекайте вафли до золотистой корочки. В зависимости от модели вафельницы это занимает примерно 4-7 минут.

Варенье из кабачков с лимоном и мятой

Ингредиенты:

кабачки – 2 кг;

сахар – 1,5 кг;

лимоны – 2 шт;

свежая мята – ½ пучка.

Способ приготовления

1. Кабачки нарежьте мелкими кубиками.

2. Лимоны также мелко нарежьте.

3. Мяту измельчите.

4. Смешайте кабачки, лимоны и мяту, засыпьте сахаром и оставьте на 1 час, чтобы овощи пустили сок.

5. Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения.

6. Варите на слабом огне примерно 1,5 часа, периодически помешивая.

7. По желанию в середине варки пробейте варенье блендером до однородной консистенции.

8. Горячее варенье разлейте в стерилизованные банки и герметично закатайте.

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