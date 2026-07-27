Топ-5 оригинальных рецептов из кабачков
Киев • УНН
УНН собрал пять рецептов из кабачков: запеканка с курицей, намазка с плавленым сыром, стрипсы в панировке, вафли и варенье с лимоном. Блюда подходят для разнообразия летнего меню.
Кабачки — один из самых универсальных сезонных овощей, из которого можно приготовить как основные блюда, так и закуски, выпечку и даже десерты. УНН собрал для вас пять простых и вкусных рецептов, которые помогут разнообразить летнее меню.
Запеканка из кабачков и курицы
Ингредиенты (на 10 порций):
- кабачки – 600 г;
- куриное бедро без кости – 800 г;
- твердый сыр – 150 г;
- сметана – 300 г;
- лук-порей – 100 г;
- морковь – 100 г;
- яйца – 4 шт;
- чеснок – 3 зубчика;
- соевый соус – 100 мл;
- растительное масло – 20 мл;
- прованские травы – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- специи – по вкусу.
Способ приготовления
1. Кабачки нарежьте кружочками толщиной примерно 5 мм. Замаринуйте их в соевом соусе, растительном масле, измельченном чесноке, соли и прованских травах. Оставьте на 10-15 минут.
2. Выложите кабачки в форму для запекания. Морковь нарежьте тонкими кружочками (1,5-2 мм) и равномерно распределите поверх кабачков.
3. Лук-порей нарежьте кружочками, выложите следующим слоем, посыпьте специями и слегка полейте соевым соусом.
4. Куриное мясо нарежьте небольшими кусочками, замаринуйте в специях и соевом соусе в течение 10-15 минут. Затем выложите его поверх овощей.
5. Запекайте блюдо в разогретой до 180°C духовке 20 минут.
6. Тем временем приготовьте заливку: смешайте сметану с яйцами, добавьте специи и натертый твердый сыр.
7. Достаньте форму из духовки, равномерно залейте блюдо сметанно-яичной смесью и верните в духовку еще на 20-25 минут при 180°C.
8. Подавайте запеканку горячей или охлажденной.
Намазка из кабачков с плавленым сыром
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт;
- лук – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- плавленые сырки – 2 шт;
- растительное масло – для обжаривания;
- соль – по вкусу;
- черный молотый перец – по вкусу.
Способ приготовления
1. Кабачки нарежьте небольшими кубиками, а лук – полукольцами. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости.
2. Морковь нарежьте произвольно (например, полукольцами) и добавьте к кабачкам и луку.
3. Накройте сковороду крышкой и тушите овощи около 10 минут, пока они не станут мягкими. В конце приготовления посолите и поперчите.
4. Переложите готовые овощи в чашу блендера, добавьте плавленые сырки и взбейте до однородной кремовой консистенции.
5. Готовую намазку переложите в контейнер или баночку и охладите.
6. Подавайте со свежим или поджаренным хлебом, гренками или крекерами.
Кабачковые стрипсы в сырно-чипсовой панировке
Ингредиенты (на 2 порции)
Для стрипсов:
- кабачок – 1 шт;
- соль – по вкусу;
- яйцо – 1 шт;
- мука – 100 г;
- твердый сыр (тертый) – 200 г;
- чипсы со вкусом сметаны и зелени – 1 маленькая пачка (50 г);
- копченая паприка – 2 г;
- растительное масло – по желанию (для сбрызгивания).
Для соуса:
- греческий йогурт – 100 г;
- укроп (свежий или сушеный) – 5 г;
- чеснок – 1 зубчик.
Способ приготовления
1. Кабачок нарежьте длинными полосками толщиной примерно с палец. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы он пустил сок.
2. Обсушите кабачки бумажным полотенцем, убрав лишнюю влагу.
3. Яйцо взбейте вилкой в отдельной миске.
4. Чипсы измельчите в крошку с помощью блендера или скалки. Смешайте их с тертым сыром и копченой паприкой.
5. Каждую полоску кабачка обваляйте сначала в муке, затем окуните в яйцо, после чего хорошо обкатайте в сырно-чипсовой панировке.
6. Выложите стрипсы на противень, застеленный пергаментом. По желанию слегка сбрызните растительным маслом.
7. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 20 минут, до золотистой и хрустящей корочки.
8. Для соуса смешайте греческий йогурт с измельченным укропом и пропущенным через пресс чесноком.
9. Подавайте кабачковые стрипсы горячими вместе с йогуртовым соусом.
Кабачковые вафли из цельнозерновой муки
Ингредиенты (на 6 вафель):
- кабачок – 300-350 г;
- яйца – 2 шт;
- сметана (20%) – 1 ст. л;
- цельнозерновая мука – 80 г;
- твердый сыр – 50 г;
- разрыхлитель – 6 г;
- укроп – по желанию;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
- сушеный чеснок – по вкусу.
Способ приготовления
1. Кабачок вымойте, натрите на мелкой терке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем хорошо отожмите лишнюю жидкость.
2. В глубокой миске смешайте яйца, сметану и натертый на мелкой терке твердый сыр.
3. Добавьте подготовленный кабачок, цельнозерновую муку, разрыхлитель, укроп (по желанию) и специи. Тщательно перемешайте до однородной массы.
4. Смажьте панели вафельницы небольшим количеством масла. Выложите порцию теста и равномерно распределите.
5. Выпекайте вафли до золотистой корочки. В зависимости от модели вафельницы это занимает примерно 4-7 минут.
Варенье из кабачков с лимоном и мятой
Ингредиенты:
- кабачки – 2 кг;
- сахар – 1,5 кг;
- лимоны – 2 шт;
- свежая мята – ½ пучка.
Способ приготовления
1. Кабачки нарежьте мелкими кубиками.
2. Лимоны также мелко нарежьте.
3. Мяту измельчите.
4. Смешайте кабачки, лимоны и мяту, засыпьте сахаром и оставьте на 1 час, чтобы овощи пустили сок.
5. Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения.
6. Варите на слабом огне примерно 1,5 часа, периодически помешивая.
7. По желанию в середине варки пробейте варенье блендером до однородной консистенции.
8. Горячее варенье разлейте в стерилизованные банки и герметично закатайте.
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