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Топ-5 оригинальных рецептов из кабачков

Киев • УНН

 • 736 просмотра

УНН собрал пять рецептов из кабачков: запеканка с курицей, намазка с плавленым сыром, стрипсы в панировке, вафли и варенье с лимоном. Блюда подходят для разнообразия летнего меню.

Топ-5 оригинальных рецептов из кабачков

Кабачки — один из самых универсальных сезонных овощей, из которого можно приготовить как основные блюда, так и закуски, выпечку и даже десерты. УНН собрал для вас пять простых и вкусных рецептов, которые помогут разнообразить летнее меню.

Запеканка из кабачков и курицы

Ингредиенты (на 10 порций):

  • кабачки – 600 г;
    • куриное бедро без кости – 800 г;
      • твердый сыр – 150 г;
        • сметана – 300 г;
          • лук-порей – 100 г;
            • морковь – 100 г;
              • яйца – 4 шт;
                • чеснок – 3 зубчика;
                  • соевый соус – 100 мл;
                    • растительное масло – 20 мл;
                      • прованские травы – по вкусу;
                        • соль – по вкусу;
                          • специи – по вкусу.

                            Способ приготовления

                            1. Кабачки нарежьте кружочками толщиной примерно 5 мм. Замаринуйте их в соевом соусе, растительном масле, измельченном чесноке, соли и прованских травах. Оставьте на 10-15 минут.

                            2. Выложите кабачки в форму для запекания. Морковь нарежьте тонкими кружочками (1,5-2 мм) и равномерно распределите поверх кабачков.

                            3. Лук-порей нарежьте кружочками, выложите следующим слоем, посыпьте специями и слегка полейте соевым соусом.

                            4. Куриное мясо нарежьте небольшими кусочками, замаринуйте в специях и соевом соусе в течение 10-15 минут. Затем выложите его поверх овощей.

                            5. Запекайте блюдо в разогретой до 180°C духовке 20 минут.

                            6. Тем временем приготовьте заливку: смешайте сметану с яйцами, добавьте специи и натертый твердый сыр.

                            7. Достаньте форму из духовки, равномерно залейте блюдо сметанно-яичной смесью и верните в духовку еще на 20-25 минут при 180°C.

                            8. Подавайте запеканку горячей или охлажденной.

                            Намазка из кабачков с плавленым сыром

                            Ингредиенты:

                            • кабачки – 2 шт;
                              • лук – 1 шт;
                                • морковь – 1 шт;
                                  • плавленые сырки – 2 шт;
                                    • растительное масло – для обжаривания;
                                      • соль – по вкусу;
                                        • черный молотый перец – по вкусу.

                                          Способ приготовления

                                          1. Кабачки нарежьте небольшими кубиками, а лук – полукольцами. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости.

                                          2. Морковь нарежьте произвольно (например, полукольцами) и добавьте к кабачкам и луку.

                                          3. Накройте сковороду крышкой и тушите овощи около 10 минут, пока они не станут мягкими. В конце приготовления посолите и поперчите.

                                          4. Переложите готовые овощи в чашу блендера, добавьте плавленые сырки и взбейте до однородной кремовой консистенции.

                                          5. Готовую намазку переложите в контейнер или баночку и охладите.

                                          6. Подавайте со свежим или поджаренным хлебом, гренками или крекерами.

                                          Кабачковые стрипсы в сырно-чипсовой панировке

                                          Ингредиенты (на 2 порции)

                                          Для стрипсов:

                                          • кабачок – 1 шт;
                                            • соль – по вкусу;
                                              • яйцо – 1 шт;
                                                • мука – 100 г;
                                                  • твердый сыр (тертый) – 200 г;
                                                    • чипсы со вкусом сметаны и зелени – 1 маленькая пачка (50 г);
                                                      • копченая паприка – 2 г;
                                                        • растительное масло – по желанию (для сбрызгивания).

                                                          Для соуса:

                                                          • греческий йогурт – 100 г;
                                                            • укроп (свежий или сушеный) – 5 г;
                                                              • чеснок – 1 зубчик.

                                                                Способ приготовления

                                                                1. Кабачок нарежьте длинными полосками толщиной примерно с палец. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы он пустил сок.

                                                                2. Обсушите кабачки бумажным полотенцем, убрав лишнюю влагу.

                                                                3. Яйцо взбейте вилкой в отдельной миске.

                                                                4. Чипсы измельчите в крошку с помощью блендера или скалки. Смешайте их с тертым сыром и копченой паприкой.

                                                                5. Каждую полоску кабачка обваляйте сначала в муке, затем окуните в яйцо, после чего хорошо обкатайте в сырно-чипсовой панировке.

                                                                6. Выложите стрипсы на противень, застеленный пергаментом. По желанию слегка сбрызните растительным маслом.

                                                                7. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 20 минут, до золотистой и хрустящей корочки.

                                                                8. Для соуса смешайте греческий йогурт с измельченным укропом и пропущенным через пресс чесноком.

                                                                9. Подавайте кабачковые стрипсы горячими вместе с йогуртовым соусом.

                                                                Кабачковые вафли из цельнозерновой муки

                                                                Ингредиенты (на 6 вафель):

                                                                • кабачок – 300-350 г;
                                                                  • яйца – 2 шт;
                                                                    • сметана (20%) – 1 ст. л;
                                                                      • цельнозерновая мука – 80 г;
                                                                        • твердый сыр – 50 г;
                                                                          • разрыхлитель – 6 г;
                                                                            • укроп – по желанию;
                                                                              • соль – по вкусу;
                                                                                • черный перец – по вкусу;
                                                                                  • сушеный чеснок – по вкусу.

                                                                                    Способ приготовления

                                                                                    1. Кабачок вымойте, натрите на мелкой терке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем хорошо отожмите лишнюю жидкость.

                                                                                    2. В глубокой миске смешайте яйца, сметану и натертый на мелкой терке твердый сыр.

                                                                                    3. Добавьте подготовленный кабачок, цельнозерновую муку, разрыхлитель, укроп (по желанию) и специи. Тщательно перемешайте до однородной массы.

                                                                                    4. Смажьте панели вафельницы небольшим количеством масла. Выложите порцию теста и равномерно распределите.

                                                                                    5. Выпекайте вафли до золотистой корочки. В зависимости от модели вафельницы это занимает примерно 4-7 минут.

                                                                                    Варенье из кабачков с лимоном и мятой

                                                                                    Ингредиенты:

                                                                                    • кабачки – 2 кг;
                                                                                      • сахар – 1,5 кг;
                                                                                        • лимоны – 2 шт;
                                                                                          • свежая мята – ½ пучка.

                                                                                            Способ приготовления

                                                                                            1. Кабачки нарежьте мелкими кубиками.

                                                                                            2. Лимоны также мелко нарежьте.

                                                                                            3. Мяту измельчите.

                                                                                            4. Смешайте кабачки, лимоны и мяту, засыпьте сахаром и оставьте на 1 час, чтобы овощи пустили сок.

                                                                                            5. Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения.

                                                                                            6. Варите на слабом огне примерно 1,5 часа, периодически помешивая.

                                                                                            7. По желанию в середине варки пробейте варенье блендером до однородной консистенции.

                                                                                            8. Горячее варенье разлейте в стерилизованные банки и герметично закатайте.

                                                                                            Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зиму10.12.25, 18:30 • 76692 просмотра

                                                                                            Алла Киосак

                                                                                            публикацииКулинар