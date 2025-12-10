$42.180.11
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зиму

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Представлена подборка из четырех необычных рецептов аджики на зиму, включая варианты с кабачками, манго и имбирем, лимоном и кинзой, а также сливовую аджику. Эти рецепты предлагают разнообразные вкусовые решения для гурманов и любителей экспериментов на кухне.

Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зиму

Рецепты аджики, грузинской приправы, поражают своим разнообразием, существует множество способов приготовления, из которых вы сможете подобрать идеальный именно для вас. Предлагаем подборку необычных и не популярных рецептов аджики на зиму - пишет УНН.

Аджика из кабачков

Кабачки делают аджику сладкой, мягкой и нежной. Этот вариант идеально для вас подойдет, если вы не любите острое.

Ингредиенты

  • Кабачки - 3 кг;
    • Морковь - 500 г;
      • Перец сладкий - 500 г;
        • Чеснок - 5 головок;
          • Помидоры - 1,5 кг;
            • Красный перец молотый - 2,5 ст. л;
              • Сахар - 100 г;
                • Соль - 2 ст. л;
                  • Масло растительное - 200 г.

                    Приготовление

                    Измельчите в блендере помидоры, морковь, чеснок и перец, добавьте в смесь сахар и масло. Прокрутите в мясорубке кабачки и смешайте с овощной смесью. Варите кабачковую аджику в течение 40 минут на среднем огне, затем добавьте красный перец и тушите еще 10 минут. Готово! Приятного аппетита!

                    Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептов

                    Аджика из манго и имбиря

                    Эта приправа добавит экзотическую изюминку в любое ваше блюдо. Она становится идеальным дополнением к запеченному лососю, тигровым креветкам или сырной тарелке. Настоящая находка для гурманов. 

                    Ингредиенты

                    • Сладкий перец 400 г;
                      • Перец халапеньо 200 г;
                        • Манго 1 штука;
                          • Имбирь свежий 50 г;
                            • Чеснок 3 зубчика;
                              • Мед 1 ст. л;
                                • Куркума 1 ч. л;
                                  • Лайм;
                                    • Соль.

                                      Приготовление

                                      Предварительно очищенные манго и перцы нарезаем кубиками, чеснок и имбирь натираем на терке. Все ингредиенты взбиваем в блендере до однородной массы и добавляем мед, куркуму, сок лайма и соль. Положите в холодильник на 6 часов, чтобы все вкусы открылись. Готово! Приятного аппетита!

                                      Печенье "Орешек" как в детстве: топ-5 лучших рецептов

                                      Аджика лимон-кинза

                                      Идеально подойдет к запеченным овощам, мясу и рыбе. Приправа чрезвычайно ароматная и немного горькая, что делает ее еще более оригинальной.

                                      Ингредиенты

                                      • Лимон - 1 штука;
                                        • Перец чили;
                                          • Кинза;
                                            • Чеснок - 5-6 зубчиков;
                                              • Соль.

                                                Приготовление

                                                Очистите лимон, оставив немного цедры, перекрутите все ингредиенты в блендере. Полученную однородную массу посолите и дайте постоять 10-15 минут. Готово! Приятного аппетита!

                                                Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептов

                                                Сливовая аджика

                                                Ингредиенты

                                                • Сливы - 2 кг;
                                                  • Чеснок - 200 г;
                                                    • Острый перец;
                                                      • Томатная паста - 2 ст. л;
                                                        • Сахар - 200 г;
                                                          • Соль.

                                                            Приготовление

                                                            Промыть сливы и очистить их от косточек, перекрутить в блендере чеснок, перец и сливы, добавить сахар, соль и томатную пасту, перемешать до однородности и варить постоянно помешивая 20 минут. Готово! Приятного аппетита!

                                                            Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждого

                                                            Александра Месенко

                                                            публикацииКулинар