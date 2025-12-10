Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зиму
Киев • УНН
Представлена подборка из четырех необычных рецептов аджики на зиму, включая варианты с кабачками, манго и имбирем, лимоном и кинзой, а также сливовую аджику. Эти рецепты предлагают разнообразные вкусовые решения для гурманов и любителей экспериментов на кухне.
Рецепты аджики, грузинской приправы, поражают своим разнообразием, существует множество способов приготовления, из которых вы сможете подобрать идеальный именно для вас. Предлагаем подборку необычных и не популярных рецептов аджики на зиму - пишет УНН.
Аджика из кабачков
Кабачки делают аджику сладкой, мягкой и нежной. Этот вариант идеально для вас подойдет, если вы не любите острое.
Ингредиенты
- Кабачки - 3 кг;
- Морковь - 500 г;
- Перец сладкий - 500 г;
- Чеснок - 5 головок;
- Помидоры - 1,5 кг;
- Красный перец молотый - 2,5 ст. л;
- Сахар - 100 г;
- Соль - 2 ст. л;
- Масло растительное - 200 г.
Приготовление
Измельчите в блендере помидоры, морковь, чеснок и перец, добавьте в смесь сахар и масло. Прокрутите в мясорубке кабачки и смешайте с овощной смесью. Варите кабачковую аджику в течение 40 минут на среднем огне, затем добавьте красный перец и тушите еще 10 минут. Готово! Приятного аппетита!
Аджика из манго и имбиря
Эта приправа добавит экзотическую изюминку в любое ваше блюдо. Она становится идеальным дополнением к запеченному лососю, тигровым креветкам или сырной тарелке. Настоящая находка для гурманов.
Ингредиенты
- Сладкий перец 400 г;
- Перец халапеньо 200 г;
- Манго 1 штука;
- Имбирь свежий 50 г;
- Чеснок 3 зубчика;
- Мед 1 ст. л;
- Куркума 1 ч. л;
- Лайм;
- Соль.
Приготовление
Предварительно очищенные манго и перцы нарезаем кубиками, чеснок и имбирь натираем на терке. Все ингредиенты взбиваем в блендере до однородной массы и добавляем мед, куркуму, сок лайма и соль. Положите в холодильник на 6 часов, чтобы все вкусы открылись. Готово! Приятного аппетита!
Аджика лимон-кинза
Идеально подойдет к запеченным овощам, мясу и рыбе. Приправа чрезвычайно ароматная и немного горькая, что делает ее еще более оригинальной.
Ингредиенты
- Лимон - 1 штука;
- Перец чили;
- Кинза;
- Чеснок - 5-6 зубчиков;
- Соль.
Приготовление
Очистите лимон, оставив немного цедры, перекрутите все ингредиенты в блендере. Полученную однородную массу посолите и дайте постоять 10-15 минут. Готово! Приятного аппетита!
Сливовая аджика
Ингредиенты
- Сливы - 2 кг;
- Чеснок - 200 г;
- Острый перец;
- Томатная паста - 2 ст. л;
- Сахар - 200 г;
- Соль.
Приготовление
Промыть сливы и очистить их от косточек, перекрутить в блендере чеснок, перец и сливы, добавить сахар, соль и томатную пасту, перемешать до однородности и варить постоянно помешивая 20 минут. Готово! Приятного аппетита!
