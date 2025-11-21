$42.150.06
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептов

Киев • УНН

 • 18578 просмотра

Представлено пять уникальных рецептов чебуреков, которые включают варианты с сырной начинкой в "пьяном" тесте, домашние чебуреки с говядиной, с картофелем, с грибами, а также ленивый чебурек из лаваша с рисом и индюшачьим фаршем. Каждый рецепт подробно описывает ингредиенты и пошаговый процесс приготовления, обеспечивая хрустящий, сочный и ароматный результат.

Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептов

Хрустящие, сочные, нежные и ароматные - чебуреки были и остаются любимым блюдом дома и на праздничном столе. УНН подготовил для вас 5 уникальных рецептов этого блюда, которые покорят любой желудок.

Чебуреки с сырной начинкой в "пьяном" тесте

Ингредиенты:

  • для теста: мука – 500 г, вода – 1,5 стакана, яйцо – 1 шт., водка – 1 ст. л, растительное масло – 1 ст. л., соль – по вкусу;
    • для начинки: твердый сыр – 150 г;
      • для подачи (по желанию): соус «Катык»: кислое молоко или жирный кефир с рубленой зеленью (базилик, кинза, петрушка).

        Приготовление:

        1. Доведите воду до кипения, добавьте растительное масло и соль. Постепенно всыпьте муку и замесите тесто.
          1. Когда тесто немного остынет, добавьте яйцо и водку. Хорошо вымешайте до однородной консистенции.
            1. Раскатайте тесто в тонкие кружочки размером с ладонь. Начините смесью тертого твердого и нарезанного мягкого сыра (солить не нужно).
              1. Тщательно защипните края, обжаривайте на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
                1. Подавайте горячими с соусом «Катык». Это прекрасное сочетание теплого сыра и свежей зелени сделает ваши чебуреки особенно вкусными.

                  Домашние чебуреки с говядиной

                  Ингредиенты: 

                  • для теста (на 8-12 шт.): мука – 600 г, вода (теплая, ~50°C) – 250 мл, соль – 1 ч. л., сахар – 1 ч. л., уксус – 1 ч. л., растительное масло – 1 ст. л.;
                    • для начинки: говяжий фарш – 800 г, лук – 1 большая, чеснок – 2 зубчика, зира – 1 ст. л., вода (очень холодная) – 200 мл, соль и перец – по вкусу, растительное масло – для жарки.

                      Приготовление:

                      1. В миске смешайте муку, соль, сахар, уксус, масло и теплую воду. Замесите пластичное тесто, оберните его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 30 минут.
                        1. Пропустите говядину через мясорубку или используйте готовый фарш (желательно не слишком жирный). Мелко нарежьте лук и чеснок, добавьте к фаршу. Приправьте солью, перцем и зирой. Влейте 200 мл холодной воды и тщательно вымешайте. Оставьте на 10 минут для «настаивания».
                          1. Тесто разделите на 8-12 шариков. Раскатайте каждый шарик в тонкий круглый пласт. На одну половину выложите начинку, смажьте края водой и накройте второй половиной теста. Тщательно защипните края.
                            1. Придайте чебурекам красивую форму ножом и еще раз придавите края вилкой, чтобы начинка не вытекала при жарке.
                              1. На хорошо разогретой сковороде с большим количеством масла обжарьте чебуреки с обеих сторон до золотистой корочки. Жарьте партиями, чтобы они не прилипали друг к другу. Готовые выкладывайте на бумажные полотенца для удаления лишнего масла.

                                3. Чебуреки с картофелем

                                Ингредиенты:

                                • для теста: мука пшеничная – 4 стакана, вода (кипяток) – 1-1,5 стакана, масло – 2 ст. л., соль – 1 ч. л.;
                                  • для начинки: картофель – 1 кг, лук – 2 шт., соль – по вкусу, растительное масло – для жарки;
                                    • для жарки: растительное масло – достаточно для сковороды.

                                      Приготовление:

                                      1. Просейте муку в миску, добавьте соль и перемешайте. Струйкой влейте кипяток, активно размешивая ложкой. Замесите руками тесто, влейте масло. Скатайте тесто в шарик, накройте салфеткой и отставьте на некоторое время.
                                        1. Картофель очистите, помойте и отварите до готовности. Слейте воду и разомните в пюре. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета, затем смешайте с картофелем. Посолите и тщательно перемешайте.
                                          1. Разделите тесто на порционные шарики. Раскатайте каждый шарик в лепешку, выложите начинку из картофеля. Сложите чебурек и скрепите края.
                                            1. В сильно разогретой сковороде с маслом жарьте чебуреки с обеих сторон до золотистой корочки. Лучше жарить по 2 штучки за раз, чтобы они не слипались.
                                              1. Выложите готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Подавайте горячими.

                                                4. Чебуреки с грибами — сочный рецепт

                                                Ингредиенты:

                                                • для теста: мука пшеничная – 400 г, молоко – 200 мл, яйцо куриное – 1 шт., дрожжи сухие – 5 г, масло подсолнечное – 20 мл, соль – по вкусу;
                                                  • для начинки: шампиньоны – 300 г, лук репчатый – 1 шт., масло подсолнечное – 20 мл, соль, перец черный молотый – по вкусу, зелень – по вкусу;
                                                    • для жарки: масло подсолнечное – 400 мл.

                                                      Приготовление:

                                                      1. В теплое молоко добавьте дрожжи, соль, масло и 100 г муки. Перемешайте и оставьте опару на 15 минут. Затем добавьте яйцо и остальную муку, замесите тесто. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час для подъема.
                                                        1. Грибы помойте и нарежьте небольшими кусочками. Лук очистите и мелко порежьте. На сковороде с маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы, посолите, поперчите и жарьте до румяности. В конце добавьте измельченную зелень и перемешайте. Дайте начинке остыть.
                                                          1. Раскатайте тесто тонким слоем на присыпанной мукой поверхности. Вырежьте кружочки диаметром примерно 15 см. На половину каждого кружочка выложите начинку, накройте второй половиной теста и тщательно защипните края.
                                                            1. В глубокой сковороде хорошо разогрейте масло. Обжаривайте чебуреки с обеих сторон до румяной корочки. Готовые выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
                                                              1. Переложите чебуреки на тарелку и подавайте горячими.

                                                                5. Ленивый Чебурек из лаваша (с рисом и индюшачьим фаршем)

                                                                Ингредиенты (2 порции / 4 "чебурека"):

                                                                • лаваш круглый – 4 шт;
                                                                  • рис – 100 г;
                                                                    • фарш индюшачий – 200 г;
                                                                      • лук репчатый – 4 шт. (средние);
                                                                        • соевый соус – 10 мл.;
                                                                          • твердый сыр – 100 г;
                                                                            • яйца – 2 шт;
                                                                              • зелень (петрушка, укроп) – 2 ст. л;
                                                                                • соль, перец черный молотый – по вкусу.

                                                                                  Приготовление:

                                                                                  1. Отварите рис до готовности и дайте остыть. Филе индейки и лук пропустите через мясорубку. Смешайте фарш, рис, лук, соевый соус, яйца, зелень, соль и перец до однородной массы.
                                                                                    1. Смочите лаваш с обеих сторон водой, чтобы он стал мягким и эластичным.
                                                                                      1. Выложите начинку на одну половину лаваша, посыпьте тертым сыром. Накройте второй половиной и прижмите края вилкой, чтобы они плотно слиплись.
                                                                                        1. На разогретой сковороде обжарьте «чебуреки» на небольшом огне с обеих сторон до румяной корочки.
                                                                                          1. Подайте горячими, можно дополнить сметаной или йогуртовым соусом.

                                                                                            Алла Киосак

