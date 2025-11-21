$42.150.06
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів

Київ • УНН

 • 4196 перегляди

Представлено п'ять унікальних рецептів чебуреків, які включають варіанти з сирною начинкою в "п'яному" тісті, домашні чебуреки з яловичиною, з картоплею, з грибами, а також лінивий чебурек з лаваша з рисом та індичим фаршем. Кожен рецепт детально описує інгредієнти та покроковий процес приготування, забезпечуючи хрусткий, соковитий та ароматний результат.

Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів

Хрусткі, соковиті ніжні та ароматні - чебуреки були і залишаються улюбленою стравою  вдома та на святковому столі. УНН підготував  для вас 5 унікальних рецептів цієї страви, які підкорять будь-який шлунок.

Чебуреки з сирною начинкою в "п’яному" тісті

Інгредієнти:

  • для тіста: борошно – 500 г, вода – 1,5 склянки, яйце – 1 шт., горілка – 1 ст. л, рослинна олія – 1 ст. л., сіль – за смаком;
    • для начинки: твердий сир – 150 г;
      • для подачі (за бажанням): соус «Катик»: кисле молоко або жирний кефір з рубаною зеленню (базилік, кінза, петрушка).

        Приготування:

        1. Доведіть воду до кипіння, додайте рослинну олію та сіль. Поступово всипте борошно і замісіть тісто.
          1. Коли тісто трохи охолоне, додайте яйце та горілку. Добре вимішайте до однорідної консистенції.
            1. Розкачайте тісто в тонкі кружальця розміром з долоню. Начиніть сумішшю тертого твердого та нарізаного м’якого сиру (солити не потрібно).
              1. Ретельно защипніть краї, обсмажуйте на розігрітій сковороді до золотистої скоринки з обох боків.
                1. Подавайте гарячими з соусом «Катик». Це чудове поєднання теплого сиру та свіжої зелені зробить ваші чебуреки особливо смачними.

                  Домашні чебуреки з яловичиною

                  Інгредієнти: 

                  • для тіста (на 8-12 шт.): борошно – 600 г, вода (тепла, ~50°C) – 250 мл, сіль – 1 ч. л., цукор – 1 ч. л., оцет – 1 ч. л., рослинна олія – 1 ст. л.;
                    • для начинки: яловичий фарш – 800 г, цибуля – 1 велика, часник – 2 зубчики, зіра – 1 ст. л., вода (дуже холодна) – 200 мл, сіль та перець – за смаком, рослинна олія – для смаження.

                      Приготування:

                      1. У мисці змішайте борошно, сіль, цукор, оцет, олію та теплу воду. Замісіть пластичне тісто, обгорніть його харчовою плівкою та залиште в холодильнику на 30 хвилин.
                        1. Пропустіть яловичину через м’ясорубку або використайте готовий фарш (бажано не надто жирний). Дрібно наріжте цибулю та часник, додайте до фаршу. Приправте сіллю, перцем та зирою. Влийте 200 мл холодної води та ретельно вимішайте. Залиште на 10 хвилин для «настоєння».
                          1. Тісто розділіть на 8-12 кульок. Розкачайте кожну кульку в тонкий круглий пласт. На одну половину викладіть начинку, змастіть краї водою та накрийте другою половиною тіста. Ретельно защипніть краї.
                            1. Надайте чебурекам красиву форму ножем та ще раз придавіть краї виделкою, щоб начинка не витікала при смаженні.
                              1. На добре розігрітій сковороді з великою кількістю олії обсмажте чебуреки з обох боків до золотистої скоринки. Смажте партіями, щоб вони не прилипали один до одного. Готові викладайте на паперові рушники для видалення зайвої олії.

                                3. Чебуреки з картоплею

                                Інгредієнти:

                                • для тіста: борошно пшеничне – 4 склянки, вода (окріп) – 1-1,5 склянки, олія – 2 ст. л., сіль – 1 ч. л.;
                                  • для начинки: картопля – 1 кг, цибуля – 2 шт., сіль – за смаком, рослинна олія – для смаження;
                                    • для смаження: рослинна олія – достатньо для сковороди.

                                      Приготування:

                                      1. Просійте борошно в миску, додайте сіль і перемішайте. Цівкою влийте окріп, активно розмішуючи ложкою. Замісіть руками тісто, влийте олію. Скатайте тісто в кульку, накрийте серветкою та відставте на деякий час.
                                        1. Картоплю очистіть, помийте та відваріть до готовності. Злийте воду та розімніть у пюре. Цибулю дрібно наріжте і обсмажте на сковороді до золотистого кольору, потім змішайте з картоплею. Посоліть і ретельно перемішайте.
                                          1. Розділіть тісто на порційні кульки. Розкачайте кожну кульку в корж, викладіть начинку з картоплі. Складіть чебурек і скріпіть краї.
                                            1. У сильно розігрітій сковороді з олією смажте чебуреки з обох сторін до золотистої скоринки. Краще смажити по 2 штучки за раз, щоб вони не злипалися.
                                              1. Викладіть готові чебуреки на паперовий рушник, щоб увібралася зайва олія. Подавайте гарячими.

                                                4. Чебуреки з грибами — соковитий рецепт

                                                Інгредієнти:

                                                • для тіста: борошно пшеничне – 400 г, молоко – 200 мл, яйце куряче – 1 шт., дріжджі сухі – 5 г, олія соняшникова – 20 мл, сіль – за смаком;
                                                  • для начинки: печериці – 300 г, цибуля ріпчаста – 1 шт., олія соняшникова – 20 мл, сіль, перець чорний мелений – за смаком, зелень – за смаком;
                                                    • для смаження: олія соняшникова – 400 мл.

                                                      Приготування:

                                                      1. У тепле молоко додайте дріжджі, сіль, олію та 100 г борошна. Перемішайте і залиште опару на 15 хвилин. Потім додайте яйце і решту борошна, замісіть тісто. Накрийте рушником і поставте в тепле місце на 1 годину для підйому.
                                                        1. Гриби помийте та наріжте невеликими шматочками. Цибулю очистіть і дрібно поріжте. На сковороді з олією обсмажте цибулю до прозорості, додайте гриби, посоліть, поперчіть і смажте до рум’яності. Наприкінці додайте подрібнену зелень і перемішайте. Дайте начинці охолонути.
                                                          1. Розкачайте тісто тонким шаром на присипаній борошном поверхні. Виріжте кружальця діаметром приблизно 15 см. На половину кожного кружальця викладіть начинку, накрийте другою половиною тіста та ретельно защипніть краї.
                                                            1. У глибокій сковороді добре розігрійте олію. Обсмажуйте чебуреки з обох боків до рум’яної скоринки. Готові викладайте на паперовий рушник, щоб ввібралась зайва олія.
                                                              1. Перекладіть чебуреки на тарілку і подавайте гарячими.

                                                                5. Лінивий Чебурек з лаваша (з рисом та індичим фаршем)

                                                                Інгредієнти (2 порції / 4 "чебурека"):

                                                                • лаваш круглий – 4 шт;
                                                                  • рис – 100 г;
                                                                    • фарш індичий – 200 г;
                                                                      • цибуля ріпчаста – 4 шт. (середні);
                                                                        • соєвий соус – 10 мл.;
                                                                          • твердий сир – 100 г;
                                                                            • яйця – 2 шт;
                                                                              • зелень (петрушка, кріп) – 2 ст. л;
                                                                                • сіль, перець чорний мелений – за смаком.

                                                                                  Приготування:

                                                                                  1. Відваріть рис до готовності та дайте охолонути. Філе індички і цибулю пропустіть через м’ясорубку. Змішайте фарш, рис, цибулю, соєвий соус, яйця, зелень, сіль і перець до однорідної маси.
                                                                                    1. Змочіть лаваш з обох сторін водою, щоб він став м’якким та еластичним.
                                                                                      1. Викладіть начинку на одну половину лаваша, посипте тертим сиром. Накрийте другою половиною та притисніть краї виделкою, щоб вони щільно злиплися.
                                                                                        1. На розігрітій сковороді обсмажте «чебуреки» на невеликому вогні з обох боків до рум’яної скоринки.
                                                                                          1. Подайте гарячими, можна доповнити сметаною або йогуртовим соусом.

                                                                                            Алла Кіосак

