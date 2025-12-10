Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зиму
Київ • УНН
Представлено добірку з чотирьох незвичайних рецептів аджики на зиму, включаючи варіанти з кабачками, манго та імбиром, лимоном та кінзою, а також сливову аджику. Ці рецепти пропонують різноманітні смакові рішення для гурманів та любителів експериментів на кухні.
Рецепти аджики, грузинської приправи, вражають своєю різноманітністю, існує безліч способів приготування з яких ви зможете підібрати ідеальний саме для вас. Пропонуємо добірку незвичайних та не популярних рецептів аджики на зиму - пише УНН.
Аджика з кабачків
Кабачки роблять аджику солодкою, м'якою та ніжною. Цей варіант ідеально для вас підійде, якщо ви не полюбляєте гостре.
Інгредієнти
- Кабачки - 3 кг;
- Морква - 500 г;
- Перець солодкий - 500 г;
- Часник - 5 головок;
- Помідори - 1,5 кг;
- Червоний перець мелений - 2,5 ст. л;
- Цукор - 100 г;
- Сіль - 2 ст. л;
- Масло рослинне - 200 г.
Приготування
Подрібніть у блендері помідори, моркву, часник і перець, додайте у суміш цукор та масло. Прокрутіть в м’ясорубці кабачки та змішайте з овочевою сумішшю. Варіть кабачкову аджику протягом 40 хвилин на середньому вогні, потім додайте червоний перець та тушкуйте ще 10 хвилин. Готово! Смачного!
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептів26.11.25, 14:02 • 39896 переглядiв
Аджика з манго та імбиром
Ця приправа додасть екзотичну родзинку в будь-яку вашу страву. Вона стає ідеальним доповненням до запеченого лосося, тигрових креветок чи сирної тарілки. Справжня знахідка для гурманів.
Інгредієнти
- Солодкий перець 400 г;
- Перець халапеньйо 200 г;
- Манго 1 штука;
- Імбир свіжий 50 г;
- Часник 3 зубчики;
- Мед 1 ст. л;
- Куркума 1 ч. л;
- Лайм;
- Сіль.
Приготування
Попередньо очищені манго та перці нарізаємо кубиками, часник та імбир натираємо на тертці. Всі інгредієнти збиваємо у блендері до однорідної маси та додаємо мед, куркуму, сік лайму та сіль. Покладіть в холодильник на 6 годин, щоб всі смаки відкрились. Готово! Смачного!
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів24.11.25, 19:21 • 111626 переглядiв
Аджика лимон-кінза
Ідеально підійде до запечених овочів, м’яса та риби. Приправа надзвичайно ароматна та трішки гірка, що робить її ще більш оригінальною.
Інгредієнти
- Лимон - 1 штука;
- Перець чилі;
- Кінза;
- Часник - 5-6 зубчиків;
- Сіль.
Приготування
Очистіть лимон залишивши трохи цедри, перекрутіть всі інгредієнти в блендері. Отриману однорідну масу посоліть та дайте постояти 10-15 хвилин. Готово! Смачного!
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів 21.11.25, 19:13 • 103682 перегляди
Сливова аджика
Інгредієнти
- Сливи - 2 кг;
- Часник - 200 г;
- Гострий перець;
- Томатна паста - 2 ст. л;
- Цукор - 200 г;
- Сіль.
Приготування
Промити сливи та очистити їх від кісточок, перекрутити у блендері часник, перець та сливи, додати цукор, сіль та томатну пасту, перемішати до однорідності та варити постійно помішуючи 20 хвилин. Готово! Смачного!
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожного20.11.25, 17:45 • 71887 переглядiв