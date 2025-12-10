Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зиму

$42.180.11
14:44 • 2170 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 8854 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 13249 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 15018 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 19267 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 15890 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 13970 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 24281 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 08:28 • 17052 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 27517 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Популярнi новини
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP10 грудня, 07:35 • 24535 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 24131 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto10 грудня, 08:37 • 14527 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto10 грудня, 09:17 • 17086 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 9898 перегляди
Публікації
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto16:30 • 62 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 8870 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 19277 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 24286 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 39185 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрюс Кубілюс
Кір Стармер
Геннадій Труханов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Індія
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 4682 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 5546 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 5592 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 10116 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 24288 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зиму

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Представлено добірку з чотирьох незвичайних рецептів аджики на зиму, включаючи варіанти з кабачками, манго та імбиром, лимоном та кінзою, а також сливову аджику. Ці рецепти пропонують різноманітні смакові рішення для гурманів та любителів експериментів на кухні.

Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зиму

Рецепти аджики, грузинської приправи, вражають своєю різноманітністю, існує безліч способів приготування  з яких ви зможете підібрати ідеальний саме для вас. Пропонуємо добірку незвичайних та не популярних рецептів аджики на зиму - пише УНН.

Аджика з кабачків

Кабачки роблять аджику солодкою, м'якою та ніжною. Цей варіант ідеально для вас підійде, якщо ви не полюбляєте гостре.

Інгредієнти

  • Кабачки - 3 кг;
    • Морква - 500 г;
      • Перець солодкий - 500 г;
        • Часник - 5 головок;
          • Помідори - 1,5 кг;
            • Червоний перець мелений - 2,5 ст. л;
              • Цукор - 100 г;
                • Сіль - 2 ст. л;
                  • Масло рослинне - 200 г.

                    Приготування

                    Подрібніть у блендері помідори, моркву, часник і перець, додайте у суміш цукор та масло. Прокрутіть в м’ясорубці кабачки та змішайте з овочевою сумішшю. Варіть кабачкову аджику протягом 40 хвилин на середньому вогні, потім додайте червоний перець та тушкуйте ще 10 хвилин. Готово! Смачного!

                    Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептів26.11.25, 14:02 • 39896 переглядiв

                    Аджика з манго та імбиром

                    Ця приправа додасть екзотичну родзинку в будь-яку вашу страву. Вона стає ідеальним доповненням до запеченого лосося, тигрових креветок чи сирної тарілки. Справжня знахідка для гурманів. 

                    Інгредієнти

                    • Солодкий перець 400 г;
                      • Перець халапеньйо 200 г;
                        • Манго 1 штука;
                          • Імбир свіжий 50 г;
                            • Часник 3 зубчики;
                              • Мед 1 ст. л;
                                • Куркума 1 ч. л;
                                  • Лайм;
                                    • Сіль.

                                      Приготування

                                      Попередньо очищені манго та перці нарізаємо кубиками, часник та імбир натираємо на тертці. Всі інгредієнти збиваємо у блендері до однорідної маси та додаємо мед, куркуму, сік лайму та сіль. Покладіть в холодильник на 6 годин, щоб всі смаки відкрились. Готово! Смачного!

                                      Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів24.11.25, 19:21 • 111626 переглядiв

                                      Аджика лимон-кінза

                                      Ідеально підійде до запечених овочів, м’яса та риби. Приправа надзвичайно ароматна та трішки гірка, що робить її ще більш оригінальною.

                                      Інгредієнти

                                      • Лимон - 1 штука;
                                        • Перець чилі;
                                          • Кінза;
                                            • Часник - 5-6 зубчиків;
                                              • Сіль.

                                                Приготування

                                                Очистіть лимон залишивши трохи цедри, перекрутіть всі інгредієнти в блендері. Отриману однорідну масу посоліть та дайте постояти 10-15 хвилин. Готово! Смачного!

                                                Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів 21.11.25, 19:13 • 103682 перегляди

                                                Сливова аджика

                                                Інгредієнти

                                                • Сливи - 2 кг;
                                                  • Часник - 200 г;
                                                    • Гострий перець;
                                                      • Томатна паста - 2 ст. л;
                                                        • Цукор - 200 г;
                                                          • Сіль.

                                                            Приготування

                                                            Промити сливи та очистити їх від кісточок, перекрутити у блендері часник, перець та сливи, додати цукор, сіль та томатну пасту, перемішати до однорідності та варити постійно помішуючи 20 хвилин. Готово! Смачного!

                                                            Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожного20.11.25, 17:45 • 71887 переглядiв

                                                            Олександра Месенко

                                                            ПублікаціїКулінар