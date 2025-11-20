Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожного

Хоч кіш і вважають споконвічно французькою стравою, її витоки лежать у Німеччині. Саме там кмітливі кухарі вигадали спосіб зменшити кількість відходів після виробництва хліба. Із залишків тіста вони робили своєдні кошики, всередину яких клали ріноманітні начинки - овочі, м’ясо або сир і запікали їх у печі. Це проста, але геніальна ідея швидко прижилася і згодом потрапила до Франції, де кулінари внесли свої зміни: тісто замінили на пісочне або листкове, а начинку стали заливати сумішшю з яєць та вершків, створивши відомий сьогодні кіш. УНН підготував для вас 5 найпопулярніших рецептів цієї унікальної страви для усієї родини.

Кіш Лорен з лососем і броколі

Інгредієнти:

- 350 г філе лосося (або іншої червоної риби);

- 300 г броколі;

- 200 мл вершків 10-11% (або сметана);

- 5 яєць;

- 200 г пшеничного борошна;

- 100 г вершкового масла;

- 1/4 ч. л. тертого мускатного горіха;

- 1/4 ч. л. меленого перцю;

- 1 ч. л. солі.

Приготування:

Холодне масло розім’яти з мукою з дрібкою солі виделкою або в блендері. Додати яйце і перемішати до однорідності. Можна додати трохи холодної води. Загорнути тісто в плівку та охолодити. Броколі розділити на суцвіття, проварити 5 хв. Лосось нарізати, посолити. Змішати 4 яйця, вершки, сіль і спеції до однорідної маси. Розкачати охолоджене тісто до 0,5 см, сформувати основу в формі (25 см), наколоти виделкою. Накрити пергаментом, і випікати 15 хв при 200°С. Викласти рибу і броколі на основу, залити заливкою. Випікати 30-40 хв при 180°С до рум’яної скоринки. Можна їсти теплим і холодним.

Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожного

Кіш з гарбузом і сиром DorBlue

Інгредієнти:

тісто: 200 г борошна, 160 г вершкового масла, 5 г солі, дрібка цукру, 100 г холодної води;

начинка: 500 г гарбуза, 200 г сметани або жирних вершків, 3 яйця, 40 г кукурудзяного борошна, сушений чебрець, сіль, перець, сир DorBlue.

Приготування:

Борошно просіяти, додати сіль і цукор, масло порізати кубиками і розтерти з борошном у крихту. Додати воду, замісити тісто, сформувати кулю, загорнути в плівку і охолодити 40-60 хв. Розкачати тісто, викласти в змазану форму, наколоти виделкою. Накрити пергаментом. Випікати при 200°С 10 хв. Гарбуз нарізати кубиками, запекти до м’якості, охолодити і збити в блендері з чебрецем. Збити сметану з яйцями, змішати з гарбузовим пюре і кукурудзяним борошном, додати сіль та перець. Викласти начинку на тісто, зверху розкласти сир Дорблю. Випікати при 180°С 35-40 хв.

Кіш з куркою, броколі та помідорами

Інгредієнти:

тісто для основи: 200 г борошна, 40 г вершкового масла, 1 яйце, 30 г сметани, 5 г розпушувача, сіль.;

начинка: 200 г курячого філе, 1 цибулина, 200 г броколі, 150 г томатів;

заливка: 150 г кисломолочного сиру, 2 яйця, 200 г сметани, 100 г твердого сиру, сіль, перець, базилік, орегано, тим’ян, петрушка.

Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні поради

Приготування:

Змішати борошно з розпушувачем і маслом, додати яйце, сметану та сіль, замісити еластичне тісто. Охолодити 30 хв. Розкачати тісто, викласти в форму, наколоти виделкою, випікати 15 хв при 180°С. Куряче філе порізати кубиками, обсмажити з цибулею. Броколі відварити 5 хв, томати розрізати навпіл. Збити кисломолочний сир з яйцями, сметаною, сіллю та перцем. Викласти на основу курку з цибулею, броколі і томати, залити заливкою, посипати твердим сиром, прикрасити травами. Випікати при 180°С 40 хв, присипати петрушкою перед подачею.

Кіш з помідорами чері та м’ясними кульками

Інгредієнти:

- 5 яєць;

- 150 г пшеничного борошна;

- 80 г вершкового масла;

- сіль;

- 400 г свинячо-яловичого фаршу;

- 250 г томатів чері;

- чорний перець, спеції для томатів;

- 150 г крему (вершки);

- зелень;

- 20 г олії.

Приготування:

Змішати борошно, масло і яйце, замісити еластичне тісто, охолодити 30 хв. З фаршу сформувати кульки, обсмажити на олії, приправити сіллю і перцем. Томати помити, дати стекти воді. Розкачати тісто, викласти в змащену форму, викласти м’ясні кульки, чергуючи з помідорами чері. Збити вершки з 3 яйцями, спеціями, зеленню, сіллю та перцем, залити кіш. Випікати при 180°С 40 хв. За бажанням посипати тертим сиром.

Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині

Кіш 3-х сирів зі шпинатом

Інгредієнти:

основа: 300 г домашнього сиру, 1 яйце, 1 ч. л. соди, 350-400 г цільнозернового борошна, щіпка куркуми, сіль;

начинка: 150 г домашнього сиру, 150 г бринзи, 150 г домашньої моцарели, великий пучок шпинату, 1 молодий часник або 2 зубці, кріп, трохи вершкового масла;

заливка: 4 ст. л. сметани або білого йогурту, 2 яйця, сіль, перець, дрібка мускатного горіха, чорний кунжут або горішки для прикраси.

Приготування: