Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожного

Кіш, що вважається французькою стравою, має німецьке коріння, де його винайшли для зменшення відходів хліба. Кулінари УНН підготували 5 найпопулярніших рецептів цієї страви для всієї родини.
Хоч кіш і вважають споконвічно французькою стравою, її витоки лежать у Німеччині. Саме там кмітливі кухарі вигадали спосіб зменшити кількість відходів після виробництва хліба. Із залишків тіста вони робили своєдні кошики, всередину яких клали ріноманітні начинки - овочі, м’ясо або сир і запікали їх у печі. Це проста, але геніальна ідея швидко прижилася і згодом потрапила до Франції, де кулінари внесли свої зміни: тісто замінили на пісочне або листкове, а начинку стали заливати сумішшю з яєць та вершків, створивши відомий сьогодні кіш. УНН підготував для вас 5 найпопулярніших рецептів цієї унікальної страви для усієї родини.
Кіш Лорен з лососем і броколі
Інгредієнти:
- 350 г філе лосося (або іншої червоної риби);
- 300 г броколі;
- 200 мл вершків 10-11% (або сметана);
- 5 яєць;
- 200 г пшеничного борошна;
- 100 г вершкового масла;
- 1/4 ч. л. тертого мускатного горіха;
- 1/4 ч. л. меленого перцю;
- 1 ч. л. солі.
Приготування:
- Холодне масло розім’яти з мукою з дрібкою солі виделкою або в блендері.
- Додати яйце і перемішати до однорідності. Можна додати трохи холодної води.
- Загорнути тісто в плівку та охолодити.
- Броколі розділити на суцвіття, проварити 5 хв.
- Лосось нарізати, посолити.
- Змішати 4 яйця, вершки, сіль і спеції до однорідної маси.
- Розкачати охолоджене тісто до 0,5 см, сформувати основу в формі (25 см), наколоти виделкою.
- Накрити пергаментом, і випікати 15 хв при 200°С.
- Викласти рибу і броколі на основу, залити заливкою.
- Випікати 30-40 хв при 180°С до рум’яної скоринки. Можна їсти теплим і холодним.
Кіш з гарбузом і сиром DorBlue
Інгредієнти:
- тісто: 200 г борошна, 160 г вершкового масла, 5 г солі, дрібка цукру, 100 г холодної води;
- начинка: 500 г гарбуза, 200 г сметани або жирних вершків, 3 яйця, 40 г кукурудзяного борошна, сушений чебрець, сіль, перець, сир DorBlue.
Приготування:
- Борошно просіяти, додати сіль і цукор, масло порізати кубиками і розтерти з борошном у крихту.
- Додати воду, замісити тісто, сформувати кулю, загорнути в плівку і охолодити 40-60 хв.
- Розкачати тісто, викласти в змазану форму, наколоти виделкою. Накрити пергаментом.
- Випікати при 200°С 10 хв.
- Гарбуз нарізати кубиками, запекти до м’якості, охолодити і збити в блендері з чебрецем.
- Збити сметану з яйцями, змішати з гарбузовим пюре і кукурудзяним борошном, додати сіль та перець.
- Викласти начинку на тісто, зверху розкласти сир Дорблю.
- Випікати при 180°С 35-40 хв.
Кіш з куркою, броколі та помідорами
Інгредієнти:
- тісто для основи: 200 г борошна, 40 г вершкового масла, 1 яйце, 30 г сметани, 5 г розпушувача, сіль.;
- начинка: 200 г курячого філе, 1 цибулина, 200 г броколі, 150 г томатів;
- заливка: 150 г кисломолочного сиру, 2 яйця, 200 г сметани, 100 г твердого сиру, сіль, перець, базилік, орегано, тим’ян, петрушка.
Приготування:
- Змішати борошно з розпушувачем і маслом, додати яйце, сметану та сіль, замісити еластичне тісто. Охолодити 30 хв.
- Розкачати тісто, викласти в форму, наколоти виделкою, випікати 15 хв при 180°С.
- Куряче філе порізати кубиками, обсмажити з цибулею.
- Броколі відварити 5 хв, томати розрізати навпіл.
- Збити кисломолочний сир з яйцями, сметаною, сіллю та перцем.
- Викласти на основу курку з цибулею, броколі і томати, залити заливкою, посипати твердим сиром, прикрасити травами.
- Випікати при 180°С 40 хв, присипати петрушкою перед подачею.
Кіш з помідорами чері та м’ясними кульками
Інгредієнти:
- 5 яєць;
- 150 г пшеничного борошна;
- 80 г вершкового масла;
- сіль;
- 400 г свинячо-яловичого фаршу;
- 250 г томатів чері;
- чорний перець, спеції для томатів;
- 150 г крему (вершки);
- зелень;
- 20 г олії.
Приготування:
- Змішати борошно, масло і яйце, замісити еластичне тісто, охолодити 30 хв.
- З фаршу сформувати кульки, обсмажити на олії, приправити сіллю і перцем.
- Томати помити, дати стекти воді.
- Розкачати тісто, викласти в змащену форму, викласти м’ясні кульки, чергуючи з помідорами чері.
- Збити вершки з 3 яйцями, спеціями, зеленню, сіллю та перцем, залити кіш.
- Випікати при 180°С 40 хв. За бажанням посипати тертим сиром.
Кіш 3-х сирів зі шпинатом
Інгредієнти:
- основа: 300 г домашнього сиру, 1 яйце, 1 ч. л. соди, 350-400 г цільнозернового борошна, щіпка куркуми, сіль;
- начинка: 150 г домашнього сиру, 150 г бринзи, 150 г домашньої моцарели, великий пучок шпинату, 1 молодий часник або 2 зубці, кріп, трохи вершкового масла;
- заливка: 4 ст. л. сметани або білого йогурту, 2 яйця, сіль, перець, дрібка мускатного горіха, чорний кунжут або горішки для прикраси.
Приготування:
- Замісити тісто для основи, дати відпочити 30 хв, форму змастити маслом, сформувати корж з високими бортами. Пропекти 15 хв, наколоти виделкою.
- Часник підсмажити на маслі, додати шпинат, протушкувати 5 хв, додати кріп, сіль і перець. Викласти на основу, додати сири.
- Збити яйця зі сметаною, додати сіль, перець і мускатний горіх, залити кіш.
- Випікати при 180°С 30-35 хв до золотистої скоринки. Прикрасити кунжутом або горішками.