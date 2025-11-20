$42.090.00
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
15:30 • 4374 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
13:38 • 21924 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
13:09 • 33042 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
12:48 • 22164 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперника
12:24 • 41597 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 39953 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
20 листопада, 08:56 • 53365 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
20 листопада, 08:21 • 29443 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
20 листопада, 07:57 • 25876 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - Зеленський
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожного

Київ • УНН

 • 1588 перегляди

Кіш, що вважається французькою стравою, має німецьке коріння, де його винайшли для зменшення відходів хліба. Кулінари УНН підготували 5 найпопулярніших рецептів цієї страви для всієї родини.

Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожного

Хоч кіш і вважають споконвічно французькою стравою, її витоки лежать у Німеччині. Саме там кмітливі кухарі вигадали  спосіб зменшити кількість відходів після виробництва хліба. Із залишків тіста вони робили своєдні кошики, всередину яких клали ріноманітні начинки - овочі, м’ясо або сир і запікали їх у печі.  Це проста, але геніальна ідея швидко прижилася і згодом потрапила до Франції, де кулінари внесли свої зміни: тісто замінили на пісочне або листкове, а начинку стали заливати сумішшю з яєць та вершків, створивши відомий сьогодні кіш. УНН підготував для вас 5 найпопулярніших рецептів цієї унікальної страви для усієї родини.

Кіш Лорен з лососем і броколі

Інгредієнти:

- 350 г філе лосося (або іншої червоної риби);

- 300 г броколі;

- 200 мл вершків 10-11% (або сметана);

- 5 яєць;

- 200 г пшеничного борошна;

- 100 г вершкового масла;

- 1/4 ч. л. тертого мускатного горіха;

- 1/4 ч. л. меленого перцю;

- 1 ч. л. солі.

Приготування:

  1. Холодне масло розім’яти з мукою з дрібкою солі виделкою або в блендері.
    1. Додати яйце і перемішати до однорідності. Можна додати трохи холодної води.
      1. Загорнути тісто в плівку та охолодити.
        1. Броколі розділити на суцвіття, проварити 5 хв.
          1. Лосось нарізати, посолити.
            1. Змішати 4 яйця, вершки, сіль і спеції до однорідної маси.
              1. Розкачати охолоджене тісто до 0,5 см, сформувати основу в формі (25 см), наколоти виделкою.
                1. Накрити пергаментом, і випікати 15 хв при 200°С.
                  1. Викласти рибу і броколі на основу, залити заливкою.
                    1. Випікати 30-40 хв при 180°С до рум’яної скоринки. Можна їсти теплим і холодним.

                      Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожного19.11.25, 14:04 • 42967 переглядiв

                      Кіш з гарбузом і сиром DorBlue

                      Інгредієнти:

                      • тісто: 200 г борошна, 160 г вершкового масла, 5 г солі, дрібка цукру, 100 г холодної води;
                        • начинка: 500 г гарбуза, 200 г сметани або жирних вершків, 3 яйця, 40 г кукурудзяного борошна, сушений чебрець, сіль, перець, сир DorBlue.

                          Приготування:

                          1. Борошно просіяти, додати сіль і цукор, масло порізати кубиками і розтерти з борошном у крихту.
                            1. Додати воду, замісити тісто, сформувати кулю, загорнути в плівку і охолодити 40-60 хв.
                              1. Розкачати тісто, викласти в змазану форму, наколоти виделкою. Накрити пергаментом.
                                1. Випікати при 200°С 10 хв.
                                  1. Гарбуз нарізати кубиками, запекти до м’якості, охолодити і збити в блендері з чебрецем.
                                    1. Збити сметану з яйцями, змішати з гарбузовим пюре і кукурудзяним борошном, додати сіль та перець.
                                      1. Викласти начинку на тісто, зверху розкласти сир Дорблю.
                                        1. Випікати при 180°С 35-40 хв.

                                          Кіш з куркою, броколі та помідорами

                                          Інгредієнти:

                                          • тісто для основи: 200 г борошна, 40 г вершкового масла, 1 яйце, 30 г сметани, 5 г розпушувача, сіль.;
                                            • начинка: 200 г курячого філе, 1 цибулина, 200 г броколі, 150 г томатів;
                                              • заливка: 150 г кисломолочного сиру, 2 яйця, 200 г сметани, 100 г твердого сиру, сіль, перець, базилік, орегано, тим’ян, петрушка.

                                                Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні поради18.11.25, 09:00 • 25462 перегляди

                                                Приготування:

                                                1. Змішати борошно з розпушувачем і маслом, додати яйце, сметану та сіль, замісити еластичне тісто. Охолодити 30 хв.
                                                  1. Розкачати тісто, викласти в форму, наколоти виделкою, випікати 15 хв при 180°С.
                                                    1. Куряче філе порізати кубиками, обсмажити з цибулею.
                                                      1. Броколі відварити 5 хв, томати розрізати навпіл.
                                                        1. Збити кисломолочний сир з яйцями, сметаною, сіллю та перцем.
                                                          1. Викласти на основу курку з цибулею, броколі і томати, залити заливкою, посипати твердим сиром, прикрасити травами.
                                                            1. Випікати при 180°С 40 хв, присипати петрушкою перед подачею.

                                                              Кіш з помідорами чері та м’ясними кульками

                                                              Інгредієнти:

                                                              - 5 яєць;

                                                              - 150 г пшеничного борошна;

                                                              - 80 г вершкового масла;

                                                              - сіль;

                                                              - 400 г свинячо-яловичого фаршу;

                                                              - 250 г томатів чері;

                                                              - чорний перець, спеції для томатів;

                                                              - 150 г крему (вершки);

                                                              - зелень;

                                                              - 20 г олії.

                                                              Приготування:

                                                              1. Змішати борошно, масло і яйце, замісити еластичне тісто, охолодити 30 хв.
                                                                1. З фаршу сформувати кульки, обсмажити на олії, приправити сіллю і перцем.
                                                                  1. Томати помити, дати стекти воді.
                                                                    1. Розкачати тісто, викласти в змащену форму, викласти м’ясні кульки, чергуючи з помідорами чері.
                                                                      1. Збити вершки з 3 яйцями, спеціями, зеленню, сіллю та перцем, залити кіш.
                                                                        1. Випікати при 180°С 40 хв. За бажанням посипати тертим сиром.

                                                                          Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині12.11.25, 09:33 • 64474 перегляди

                                                                          Кіш 3-х сирів зі шпинатом

                                                                          Інгредієнти:

                                                                          • основа: 300 г домашнього сиру, 1 яйце, 1 ч. л. соди, 350-400 г цільнозернового борошна, щіпка куркуми, сіль;
                                                                            • начинка: 150 г домашнього сиру, 150 г бринзи, 150 г домашньої моцарели, великий пучок шпинату, 1 молодий часник або 2 зубці, кріп, трохи вершкового масла;
                                                                              • заливка: 4 ст. л. сметани або білого йогурту, 2 яйця, сіль, перець, дрібка мускатного горіха, чорний кунжут або горішки для прикраси.

                                                                                Приготування:

                                                                                1. Замісити тісто для основи, дати відпочити 30 хв, форму змастити маслом, сформувати корж з високими бортами. Пропекти 15 хв, наколоти виделкою.
                                                                                  1. Часник підсмажити на маслі, додати шпинат, протушкувати 5 хв, додати кріп, сіль і перець. Викласти на основу, додати сири.
                                                                                    1. Збити яйця зі сметаною, додати сіль, перець і мускатний горіх, залити кіш.
                                                                                      1. Випікати при 180°С 30-35 хв до золотистої скоринки. Прикрасити кунжутом або горішками.

                                                                                        Алла Кіосак

                                                                                        ЛайфхакиПублікаціїКулінар
                                                                                        Франція
                                                                                        Німеччина