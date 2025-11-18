Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні поради

Холодна пора року змінює умови, у яких живуть кімнатні рослини. Зменшення світла, інший режим поливу та сухе повітря стають для них випробуванням. Менеджерка з догляду за вазонами магазину "Troyanda flowers" Наталія Панчук, розповіла журналістці УНН, про те, як ці фактори впливають на рослини та як правильно доглядати зелених улюбленців взимку.

Фахівчиня пояснює, що у зимовий період розвиток більшості рослин сповільнюється. Такі зміни є природними і не завжди свідчать про проблему.

"У холодну пору більшість кімнатних рослин переходять у період сповільненого росту. Менше світла, низька температура та перепади вологості можуть викликати опадання листя, пожовтіння або загальне "завмирання" розвитку – це природна реакція".

Взимку рослини споживають менше води, тому важливо не переливати їх. Поливати слід лише після того, як верхній шар ґрунту повністю підсохне.

"Взимку рослини споживають значно менше води, тому поливати їх потрібно рідше. Краще недолити, ніж перелити, бо в холоді корені швидше загнивають".

Світло та вологість у зимовий період

Також, світлолюбним рослинам, взимку може бракувати природного освітлення. Тому інколи необхідно додавати штучне світло. У цьому можуть стати у нагоді фітолампи.

"Додаткові фітолампи допомагають компенсувати короткий світловий день та запобігти витягуванню пагонів. Вмикати їх бажано на 6–8 годин на добу".

Сухе повітря через опалення також негативно впливає на рослини. Щоб уникнути цього, Наталіє рекомендує підвищувати вологість у кімнаті.

"Можна використовувати зволожувач, піддони з водою або ставити рослини групами, щоб вони утримували вологу одна для одної. Варто також уникати близького контакту з батареями та тепловими потоками".

До зимового догляду важливо ставитися особливо уважно. Експертка розповіла, про найпоширеніші помилки у догляді за зеленими улюбленцями, яких потрібно уникати. Серед них:

надмірного поливу.

підживлення рослин у період спокою (більшість цього не потребує).

частого переставляння або стресових змін температури.

провітрювання з холодними протягами, які можуть пошкодити листя.

Дотримання цих простих правил догляду, допомагає рослинам легше пережити період холоду. Правильний полив, достатнє освітлення та вологість забезпечують їхнє стабільне здоров’я. Це дозволяє зустріти весну зі свіжими й міцними рослинами.