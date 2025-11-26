Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептів
Київ • УНН
Представлено п'ять перевірених рецептів оладок: пишні, шоколадні на молоці, на кефірі з яблуком, вишневі та з кабачком і броколі. Ці страви підходять для легких сніданків або вечерь, кожен рецепт супроводжується детальними інструкціями та порадами.
Теплі оладки - завжди ідеальний варіант для легкої вечері, або сніданку для усієї родини. Сама їх назва походить від латинського слова "oleum" - "олія", адже традиційно це пишні коржики з рідкого тіста, обсмажені на пательні до золотистої скоринки. УНН зібрав для вас підбірку з простих і дуже різних рецептів цієї страви. Усі вони легко готуються, виходять щоразу вдало й дарують той самий теплий домашній комфорт. Обирайте рецепт до душі й насолоджуйтеся оладками просто з пательні.
Пишні оладки
Інгредієнти:
- Кефір – 300 мл;
- Сода – 0,5-1 ч. л;
- Цукор – 1,5 ст. л;
- Сіль – дрібка;
- Борошно – 1,5 склянки;
- Олія для смаження.
Приготування:
1. У мисці змішайте кефір із содою та перемішайте, доки не з’явиться легка піна.
2. Додайте цукор і сіль, акуратно перемішайте.
3. Просійте борошно та поступово всипайте в суміш, замішуючи густе однорідне тісто без грудок.
4. Розігрійте сковороду та додайте трішки олії.
5. Викладайте тісто ложкою та смажте оладки на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
6. Готові оладки викладіть на паперові серветки, щоб забрати зайвий жир.
Порада:
Щоб оладки вийшли максимально пишними, тісто має бути густим, а сковорідка — добре розігрітою.
Шоколадні оладки на молоці
Інгредієнти:
- Борошно – 1 склянки;
- Какао – 2 ст. л;
- Яйця – 2 шт;
- Шоколад – 50 г;
- Молоко – 200 мл;
- Цедра апельсина – за смаком;
- Олія – для смаження.
Приготування:
1. Просійте борошно та змішайте його з какао.
2. Розтопіть шоколад у теплому молоці.
3. Додайте яйця до борошна, влийте молочно-шоколадну суміш і всипте цедру апельсина.
4. Перемішайте до густої консистенції — тісто має бути схоже на сметану.
5. Смажте оладки на середньому вогні до рум’яності з обох боків.
Оладки на кефірі з яблуком
Інгредієнти:
- Кефір 2,5% – 200 мл;
- Яйце – 1 шт;
- Цукор – 2 ст. л;
- Сіль – щіпка;
- Сода – 1 ч. л. без гірки;
- Пшеничне борошно – 180 г;
- Яблуко (велике) – 1 шт;
- Мелена кориця – 0,5 ч. л. (за бажанням);
- Рослинна олія – для смаження;
- Цукрова пудра або сметана – для подачі.
Приготування:
1. Збийте яйце з цукром і сіллю.
2. Додайте теплий кефір та перемішайте.
3. Поступово всипайте просіяне борошно та замішуйте тісто до консистенції густої сметани.
4. Додайте соду, перемішайте і залиште тісто на 5–10 хвилин.
5. Натріть яблуко на великій тертці, злегка відтисніть сік.
6. Додайте яблуко та, за бажанням, корицю до тіста, перемішайте.
7. Смажте оладки на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
8. Викладайте на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
9. Подавайте зі сметаною або присипте цукровою пудрою.
Вишневі оладки
Інгредієнти:
- Яйце – 1 шт;
- Кефір – 2 ст. л;
- Вишневий наповнювач або джем – 2 ст. л;
- Борошно – 3 ст. л;
- Розпушувач – 1/4 ч. л;
- Кориця або ваніль – 1/2 ч. л;
- Цукор – 1 ч. л. (за смаком);
- Сіль – дрібка;
- Олія – для сковороди.
Приготування:
1. Змішайте яйце, кефір і вишневий наповнювач або джем.
2. Додайте сіль, корицю або ваніль та цукор, перемішайте.
3. Додайте борошно й розпушувач, замішайте тісто до консистенції густої сметани.
4. Накрийте миску тарілкою та залиште тісто на 5 хвилин.
5. Змастіть розігріту сковорідку олією. Викладайте тісто по 2–3 ст. л. та смажте з кожного боку 2–3 хвилини.
6. Подавайте з какао, сметаною або улюбленим соусом. Смачного!
Оладки з кабачком і броколі
Інгредієнти:
- Кабачок – 1 шт;
- Броколі – 200 г;
- Яйця – 2 шт;
- Борошно – 5 ст. л;
- Сіль – за смаком;
- Олія (оливкова або соняшникова) – 30 мл.
Приготування:
1. Натріть кабачок на дрібній тертці та добре відтисніть зайву рідину.
2. Подрібніть броколі у блендері та змішайте з кабачком
3. Додайте яйця, сіль і борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
4. Розігрійте олію на сковороді. Викладайте тісто ложкою, формуючи оладки.
5. Смажте з обох боків по 2–3 хвилини до золотистої скоринки.
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів24.11.25, 19:21 • 105662 перегляди