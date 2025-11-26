$42.400.03
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
09:34 • 11353 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 22831 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кров
08:59 • 20396 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 14781 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
07:00 • 26410 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни
06:31 • 15704 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
26 листопада, 06:07 • 14055 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 24037 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 40792 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептів
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кров
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни
07:00 • 26410 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:21 • 47131 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
25 листопада, 10:00 • 55827 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептів

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

Представлено п'ять перевірених рецептів оладок: пишні, шоколадні на молоці, на кефірі з яблуком, вишневі та з кабачком і броколі. Ці страви підходять для легких сніданків або вечерь, кожен рецепт супроводжується детальними інструкціями та порадами.

Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептів

Теплі оладки - завжди ідеальний варіант для легкої вечері, або сніданку для усієї родини. Сама їх назва походить від латинського слова "oleum" - "олія", адже традиційно це пишні коржики з рідкого тіста, обсмажені на пательні до золотистої скоринки. УНН зібрав для вас підбірку з простих і дуже різних рецептів цієї страви. Усі вони легко готуються, виходять щоразу вдало й дарують той самий теплий домашній комфорт. Обирайте рецепт до душі й насолоджуйтеся оладками просто з пательні.

Пишні оладки

Інгредієнти:

  • Кефір – 300 мл;
    • Сода – 0,5-1 ч. л;
      • Цукор – 1,5 ст. л;
        • Сіль – дрібка;
          • Борошно – 1,5 склянки;
            • Олія для смаження.

              Приготування:

              1. У мисці змішайте кефір із содою та перемішайте, доки не з’явиться легка піна.

              2. Додайте цукор і сіль, акуратно перемішайте.

              3. Просійте борошно та поступово всипайте в суміш, замішуючи густе однорідне тісто без грудок.

              4. Розігрійте сковороду та додайте трішки олії.

              5. Викладайте тісто ложкою та смажте оладки на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

              6. Готові оладки викладіть на паперові серветки, щоб забрати зайвий жир.

              Порада:

              Щоб оладки вийшли максимально пишними, тісто має бути густим, а сковорідка — добре розігрітою.

              Шоколадні оладки на молоці

              Інгредієнти:

              • Борошно – 1 склянки;
                • Какао – 2 ст. л;
                  • Яйця – 2 шт;
                    • Шоколад – 50 г;
                      • Молоко – 200 мл;
                        • Цедра апельсина – за смаком;
                          • Олія – для смаження.

                            Приготування:

                            1. Просійте борошно та змішайте його з какао.

                            2. Розтопіть шоколад у теплому молоці.

                            3. Додайте яйця до борошна, влийте молочно-шоколадну суміш і всипте цедру апельсина.

                            4. Перемішайте до густої консистенції — тісто має бути схоже на сметану.

                            5. Смажте оладки на середньому вогні до рум’яності з обох боків.

                            Оладки на кефірі з яблуком

                            Інгредієнти:

                            • Кефір 2,5% – 200 мл;
                              • Яйце – 1 шт;
                                • Цукор – 2 ст. л;
                                  • Сіль – щіпка;
                                    • Сода – 1 ч. л. без гірки;
                                      • Пшеничне борошно – 180 г;
                                        • Яблуко (велике) – 1 шт;
                                          • Мелена кориця – 0,5 ч. л. (за бажанням);
                                            • Рослинна олія – для смаження;
                                              • Цукрова пудра або сметана – для подачі.

                                                Приготування:

                                                1. Збийте яйце з цукром і сіллю.

                                                2. Додайте теплий кефір та перемішайте.

                                                3. Поступово всипайте просіяне борошно та замішуйте тісто до консистенції густої сметани.

                                                4. Додайте соду, перемішайте і залиште тісто на 5–10 хвилин.

                                                5. Натріть яблуко на великій тертці, злегка відтисніть сік.

                                                6. Додайте яблуко та, за бажанням, корицю до тіста, перемішайте.

                                                7. Смажте оладки на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

                                                8. Викладайте на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

                                                9. Подавайте зі сметаною або присипте цукровою пудрою.

                                                Вишневі оладки

                                                Інгредієнти:

                                                • Яйце – 1 шт;
                                                  • Кефір – 2 ст. л;
                                                    • Вишневий наповнювач або джем – 2 ст. л;
                                                      • Борошно – 3 ст. л;
                                                        • Розпушувач – 1/4 ч. л;
                                                          • Кориця або ваніль – 1/2 ч. л;
                                                            • Цукор – 1 ч. л. (за смаком);
                                                              • Сіль – дрібка;
                                                                • Олія – для сковороди.

                                                                  Приготування:

                                                                  1. Змішайте яйце, кефір і вишневий наповнювач або джем.

                                                                  2. Додайте сіль, корицю або ваніль та цукор, перемішайте.

                                                                  3. Додайте борошно й розпушувач, замішайте тісто до консистенції густої сметани.

                                                                  4. Накрийте миску тарілкою та залиште тісто на 5 хвилин.

                                                                  5. Змастіть розігріту сковорідку олією. Викладайте тісто по 2–3 ст. л. та смажте з кожного боку 2–3 хвилини.

                                                                  6. Подавайте з какао, сметаною або улюбленим соусом. Смачного! 

                                                                  Оладки з кабачком і броколі

                                                                  Інгредієнти:

                                                                  • Кабачок – 1 шт;
                                                                    • Броколі – 200 г;
                                                                      • Яйця – 2 шт;
                                                                        • Борошно – 5 ст. л;
                                                                          • Сіль – за смаком;
                                                                            • Олія (оливкова або соняшникова) – 30 мл.

                                                                              Приготування:

                                                                              1. Натріть кабачок на дрібній тертці та добре відтисніть зайву рідину.

                                                                              2. Подрібніть броколі у блендері та змішайте з кабачком

                                                                              3. Додайте яйця, сіль і борошно, перемішайте до однорідної консистенції.

                                                                              4. Розігрійте олію на сковороді. Викладайте тісто ложкою, формуючи оладки.

                                                                              5. Смажте з обох боків по 2–3 хвилини до золотистої скоринки.

                                                                              Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів24.11.25, 19:21 • 105662 перегляди

                                                                              Алла Кіосак

                                                                              ЛайфхакиПублікаціїКулінар