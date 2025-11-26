Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептів

Теплі оладки - завжди ідеальний варіант для легкої вечері, або сніданку для усієї родини. Сама їх назва походить від латинського слова "oleum" - "олія", адже традиційно це пишні коржики з рідкого тіста, обсмажені на пательні до золотистої скоринки. УНН зібрав для вас підбірку з простих і дуже різних рецептів цієї страви. Усі вони легко готуються, виходять щоразу вдало й дарують той самий теплий домашній комфорт. Обирайте рецепт до душі й насолоджуйтеся оладками просто з пательні.

Пишні оладки

Інгредієнти:

Кефір – 300 мл;

Сода – 0,5-1 ч. л;

Цукор – 1,5 ст. л;

Сіль – дрібка;

Борошно – 1,5 склянки;

Олія для смаження.

Приготування:

1. У мисці змішайте кефір із содою та перемішайте, доки не з’явиться легка піна.

2. Додайте цукор і сіль, акуратно перемішайте.

3. Просійте борошно та поступово всипайте в суміш, замішуючи густе однорідне тісто без грудок.

4. Розігрійте сковороду та додайте трішки олії.

5. Викладайте тісто ложкою та смажте оладки на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

6. Готові оладки викладіть на паперові серветки, щоб забрати зайвий жир.

Порада:

Щоб оладки вийшли максимально пишними, тісто має бути густим, а сковорідка — добре розігрітою.

Шоколадні оладки на молоці

Інгредієнти:

Борошно – 1 склянки;

Какао – 2 ст. л;

Яйця – 2 шт;

Шоколад – 50 г;

Молоко – 200 мл;

Цедра апельсина – за смаком;

Олія – для смаження.

Приготування:

1. Просійте борошно та змішайте його з какао.

2. Розтопіть шоколад у теплому молоці.

3. Додайте яйця до борошна, влийте молочно-шоколадну суміш і всипте цедру апельсина.

4. Перемішайте до густої консистенції — тісто має бути схоже на сметану.

5. Смажте оладки на середньому вогні до рум’яності з обох боків.

Оладки на кефірі з яблуком

Інгредієнти:

Кефір 2,5% – 200 мл;

Яйце – 1 шт;

Цукор – 2 ст. л;

Сіль – щіпка;

Сода – 1 ч. л. без гірки;

Пшеничне борошно – 180 г;

Яблуко (велике) – 1 шт;

Мелена кориця – 0,5 ч. л. (за бажанням);

Рослинна олія – для смаження;

Цукрова пудра або сметана – для подачі.

Приготування:

1. Збийте яйце з цукром і сіллю.

2. Додайте теплий кефір та перемішайте.

3. Поступово всипайте просіяне борошно та замішуйте тісто до консистенції густої сметани.

4. Додайте соду, перемішайте і залиште тісто на 5–10 хвилин.

5. Натріть яблуко на великій тертці, злегка відтисніть сік.

6. Додайте яблуко та, за бажанням, корицю до тіста, перемішайте.

7. Смажте оладки на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

8. Викладайте на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

9. Подавайте зі сметаною або присипте цукровою пудрою.

Вишневі оладки

Інгредієнти:

Яйце – 1 шт;

Кефір – 2 ст. л;

Вишневий наповнювач або джем – 2 ст. л;

Борошно – 3 ст. л;

Розпушувач – 1/4 ч. л;

Кориця або ваніль – 1/2 ч. л;

Цукор – 1 ч. л. (за смаком);

Сіль – дрібка;

Олія – для сковороди.

Приготування:

1. Змішайте яйце, кефір і вишневий наповнювач або джем.

2. Додайте сіль, корицю або ваніль та цукор, перемішайте.

3. Додайте борошно й розпушувач, замішайте тісто до консистенції густої сметани.

4. Накрийте миску тарілкою та залиште тісто на 5 хвилин.

5. Змастіть розігріту сковорідку олією. Викладайте тісто по 2–3 ст. л. та смажте з кожного боку 2–3 хвилини.

6. Подавайте з какао, сметаною або улюбленим соусом. Смачного!

Оладки з кабачком і броколі

Інгредієнти:

Кабачок – 1 шт;

Броколі – 200 г;

Яйця – 2 шт;

Борошно – 5 ст. л;

Сіль – за смаком;

Олія (оливкова або соняшникова) – 30 мл.

Приготування:

1. Натріть кабачок на дрібній тертці та добре відтисніть зайву рідину.

2. Подрібніть броколі у блендері та змішайте з кабачком

3. Додайте яйця, сіль і борошно, перемішайте до однорідної консистенції.

4. Розігрійте олію на сковороді. Викладайте тісто ложкою, формуючи оладки.

5. Смажте з обох боків по 2–3 хвилини до золотистої скоринки.

