Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептов

$42.400.03
48.950.03
ukenru
11:49 • 3224 просмотра
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили
10:00 • 7576 просмотра
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Эксклюзив
09:34 • 15333 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 28082 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 25718 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 17110 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
26 ноября, 07:00 • 29764 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
26 ноября, 06:31 • 16640 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
26 ноября, 06:07 • 14311 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 24277 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
4м/с
92%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД26 ноября, 03:33 • 25572 просмотра
Атака на Запорожье: число раненых возросло до 19Photo26 ноября, 05:09 • 11360 просмотра
Министр армии США сделал пессимистический прогноз относительно ситуации в Украине: реакция Вэнса и Рубио не заставила себя ждать26 ноября, 06:56 • 13534 просмотра
"Моя скала": миллиардер Ричард Брэнсон сообщил о смерти жены - после 50 лет вместеPhoto07:22 • 4324 просмотра
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02 • 8026 просмотра
публикации
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02 • 8384 просмотра
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили11:49 • 3224 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto08:59 • 28082 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
26 ноября, 07:00 • 29764 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 49477 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Государственная граница Украины
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 26243 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 60799 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 78333 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 78728 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 85594 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Дипломатка

Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептов

Киев • УНН

 • 8396 просмотра

Представлено пять проверенных рецептов оладий: пышные, шоколадные на молоке, на кефире с яблоком, вишневые и с кабачком и брокколи. Эти блюда подходят для легких завтраков или ужинов, каждый рецепт сопровождается подробными инструкциями и советами.

Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептов

Теплые оладьи – всегда идеальный вариант для легкого ужина или завтрака для всей семьи. Само их название происходит от латинского слова "oleum" – "масло", ведь традиционно это пышные лепешки из жидкого теста, обжаренные на сковороде до золотистой корочки. УНН собрал для вас подборку простых и очень разных рецептов этого блюда. Все они легко готовятся, получаются каждый раз удачно и дарят тот самый теплый домашний уют. Выбирайте рецепт по душе и наслаждайтесь оладьями прямо со сковороды.

Пышные оладьи

Ингредиенты:

  • Кефир – 300 мл;
    • Сода – 0,5-1 ч. л;
      • Сахар – 1,5 ст. л;
        • Соль – щепотка;
          • Мука – 1,5 стакана;
            • Масло для жарки.

              Приготовление:

              1. В миске смешайте кефир с содой и перемешайте, пока не появится легкая пена.

              2. Добавьте сахар и соль, аккуратно перемешайте.

              3. Просейте муку и постепенно всыпайте в смесь, замешивая густое однородное тесто без комков.

              4. Разогрейте сковороду и добавьте немного масла.

              5. Выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

              6. Готовые оладьи выложите на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.

              Совет:

              Чтобы оладьи получились максимально пышными, тесто должно быть густым, а сковорода — хорошо разогретой.

              Шоколадные оладьи на молоке

              Ингредиенты:

              • Мука – 1 стакан;
                • Какао – 2 ст. л;
                  • Яйца – 2 шт;
                    • Шоколад – 50 г;
                      • Молоко – 200 мл;
                        • Цедра апельсина – по вкусу;
                          • Масло – для жарки.

                            Приготовление:

                            1. Просейте муку и смешайте ее с какао.

                            2. Растопите шоколад в теплом молоке.

                            3. Добавьте яйца к муке, влейте молочно-шоколадную смесь и всыпьте цедру апельсина.

                            4. Перемешайте до густой консистенции — тесто должно быть похоже на сметану.

                            5. Жарьте оладьи на среднем огне до румяности с обеих сторон.

                            Оладьи на кефире с яблоком

                            Ингредиенты:

                            • Кефир 2,5% – 200 мл;
                              • Яйцо – 1 шт;
                                • Сахар – 2 ст. л;
                                  • Соль – щепотка;
                                    • Сода – 1 ч. л. без горки;
                                      • Пшеничная мука – 180 г;
                                        • Яблоко (большое) – 1 шт;
                                          • Молотая корица – 0,5 ч. л. (по желанию);
                                            • Растительное масло – для жарки;
                                              • Сахарная пудра или сметана – для подачи.

                                                Приготовление:

                                                1. Взбейте яйцо с сахаром и солью.

                                                2. Добавьте теплый кефир и перемешайте.

                                                3. Постепенно всыпайте просеянную муку и замешивайте тесто до консистенции густой сметаны.

                                                4. Добавьте соду, перемешайте и оставьте тесто на 5–10 минут.

                                                5. Натрите яблоко на крупной терке, слегка отожмите сок.

                                                6. Добавьте яблоко и, по желанию, корицу в тесто, перемешайте.

                                                7. Жарьте оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

                                                8. Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

                                                9. Подавайте со сметаной или посыпьте сахарной пудрой.

                                                Вишневые оладьи

                                                Ингредиенты:

                                                • Яйцо – 1 шт;
                                                  • Кефир – 2 ст. л;
                                                    • Вишневый наполнитель или джем – 2 ст. л;
                                                      • Мука – 3 ст. л;
                                                        • Разрыхлитель – 1/4 ч. л;
                                                          • Корица или ваниль – 1/2 ч. л;
                                                            • Сахар – 1 ч. л. (по вкусу);
                                                              • Соль – щепотка;
                                                                • Масло – для сковороды.

                                                                  Приготовление:

                                                                  1. Смешайте яйцо, кефир и вишневый наполнитель или джем.

                                                                  2. Добавьте соль, корицу или ваниль и сахар, перемешайте.

                                                                  3. Добавьте муку и разрыхлитель, замешайте тесто до консистенции густой сметаны.

                                                                  4. Накройте миску тарелкой и оставьте тесто на 5 минут.

                                                                  5. Смажьте разогретую сковороду маслом. Выкладывайте тесто по 2–3 ст. л. и жарьте с каждой стороны 2–3 минуты.

                                                                  6. Подавайте с какао, сметаной или любимым соусом. Приятного аппетита! 

                                                                  Оладьи с кабачком и брокколи

                                                                  Ингредиенты:

                                                                  • Кабачок – 1 шт;
                                                                    • Брокколи – 200 г;
                                                                      • Яйца – 2 шт;
                                                                        • Мука – 5 ст. л;
                                                                          • Соль – по вкусу;
                                                                            • Масло (оливковое или подсолнечное) – 30 мл.

                                                                              Приготовление:

                                                                              1. Натрите кабачок на мелкой терке и хорошо отожмите лишнюю жидкость.

                                                                              2. Измельчите брокколи в блендере и смешайте с кабачком

                                                                              3. Добавьте яйца, соль и муку, перемешайте до однородной консистенции.

                                                                              4. Разогрейте масло на сковороде. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи.

                                                                              5. Жарьте с обеих сторон по 2–3 минуты до золотистой корочки.

                                                                              Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептов24.11.25, 19:21 • 106092 просмотра

                                                                              Алла Киосак

                                                                              ЛайфхакипубликацииКулинар