Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептов

Теплые оладьи – всегда идеальный вариант для легкого ужина или завтрака для всей семьи. Само их название происходит от латинского слова "oleum" – "масло", ведь традиционно это пышные лепешки из жидкого теста, обжаренные на сковороде до золотистой корочки. УНН собрал для вас подборку простых и очень разных рецептов этого блюда. Все они легко готовятся, получаются каждый раз удачно и дарят тот самый теплый домашний уют. Выбирайте рецепт по душе и наслаждайтесь оладьями прямо со сковороды.

Пышные оладьи

Ингредиенты:

Кефир – 300 мл;

Сода – 0,5-1 ч. л;

Сахар – 1,5 ст. л;

Соль – щепотка;

Мука – 1,5 стакана;

Масло для жарки.

Приготовление:

1. В миске смешайте кефир с содой и перемешайте, пока не появится легкая пена.

2. Добавьте сахар и соль, аккуратно перемешайте.

3. Просейте муку и постепенно всыпайте в смесь, замешивая густое однородное тесто без комков.

4. Разогрейте сковороду и добавьте немного масла.

5. Выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

6. Готовые оладьи выложите на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.

Совет:

Чтобы оладьи получились максимально пышными, тесто должно быть густым, а сковорода — хорошо разогретой.

Шоколадные оладьи на молоке

Ингредиенты:

Мука – 1 стакан;

Какао – 2 ст. л;

Яйца – 2 шт;

Шоколад – 50 г;

Молоко – 200 мл;

Цедра апельсина – по вкусу;

Масло – для жарки.

Приготовление:

1. Просейте муку и смешайте ее с какао.

2. Растопите шоколад в теплом молоке.

3. Добавьте яйца к муке, влейте молочно-шоколадную смесь и всыпьте цедру апельсина.

4. Перемешайте до густой консистенции — тесто должно быть похоже на сметану.

5. Жарьте оладьи на среднем огне до румяности с обеих сторон.

Оладьи на кефире с яблоком

Ингредиенты:

Кефир 2,5% – 200 мл;

Яйцо – 1 шт;

Сахар – 2 ст. л;

Соль – щепотка;

Сода – 1 ч. л. без горки;

Пшеничная мука – 180 г;

Яблоко (большое) – 1 шт;

Молотая корица – 0,5 ч. л. (по желанию);

Растительное масло – для жарки;

Сахарная пудра или сметана – для подачи.

Приготовление:

1. Взбейте яйцо с сахаром и солью.

2. Добавьте теплый кефир и перемешайте.

3. Постепенно всыпайте просеянную муку и замешивайте тесто до консистенции густой сметаны.

4. Добавьте соду, перемешайте и оставьте тесто на 5–10 минут.

5. Натрите яблоко на крупной терке, слегка отожмите сок.

6. Добавьте яблоко и, по желанию, корицу в тесто, перемешайте.

7. Жарьте оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

8. Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

9. Подавайте со сметаной или посыпьте сахарной пудрой.

Вишневые оладьи

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт;

Кефир – 2 ст. л;

Вишневый наполнитель или джем – 2 ст. л;

Мука – 3 ст. л;

Разрыхлитель – 1/4 ч. л;

Корица или ваниль – 1/2 ч. л;

Сахар – 1 ч. л. (по вкусу);

Соль – щепотка;

Масло – для сковороды.

Приготовление:

1. Смешайте яйцо, кефир и вишневый наполнитель или джем.

2. Добавьте соль, корицу или ваниль и сахар, перемешайте.

3. Добавьте муку и разрыхлитель, замешайте тесто до консистенции густой сметаны.

4. Накройте миску тарелкой и оставьте тесто на 5 минут.

5. Смажьте разогретую сковороду маслом. Выкладывайте тесто по 2–3 ст. л. и жарьте с каждой стороны 2–3 минуты.

6. Подавайте с какао, сметаной или любимым соусом. Приятного аппетита!

Оладьи с кабачком и брокколи

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт;

Брокколи – 200 г;

Яйца – 2 шт;

Мука – 5 ст. л;

Соль – по вкусу;

Масло (оливковое или подсолнечное) – 30 мл.

Приготовление:

1. Натрите кабачок на мелкой терке и хорошо отожмите лишнюю жидкость.

2. Измельчите брокколи в блендере и смешайте с кабачком

3. Добавьте яйца, соль и муку, перемешайте до однородной консистенции.

4. Разогрейте масло на сковороде. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи.

5. Жарьте с обеих сторон по 2–3 минуты до золотистой корочки.

