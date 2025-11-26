Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептов
Представлено пять проверенных рецептов оладий: пышные, шоколадные на молоке, на кефире с яблоком, вишневые и с кабачком и брокколи. Эти блюда подходят для легких завтраков или ужинов, каждый рецепт сопровождается подробными инструкциями и советами.
Теплые оладьи – всегда идеальный вариант для легкого ужина или завтрака для всей семьи. Само их название происходит от латинского слова "oleum" – "масло", ведь традиционно это пышные лепешки из жидкого теста, обжаренные на сковороде до золотистой корочки. УНН собрал для вас подборку простых и очень разных рецептов этого блюда. Все они легко готовятся, получаются каждый раз удачно и дарят тот самый теплый домашний уют. Выбирайте рецепт по душе и наслаждайтесь оладьями прямо со сковороды.
Пышные оладьи
Ингредиенты:
- Кефир – 300 мл;
- Сода – 0,5-1 ч. л;
- Сахар – 1,5 ст. л;
- Соль – щепотка;
- Мука – 1,5 стакана;
- Масло для жарки.
Приготовление:
1. В миске смешайте кефир с содой и перемешайте, пока не появится легкая пена.
2. Добавьте сахар и соль, аккуратно перемешайте.
3. Просейте муку и постепенно всыпайте в смесь, замешивая густое однородное тесто без комков.
4. Разогрейте сковороду и добавьте немного масла.
5. Выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
6. Готовые оладьи выложите на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.
Совет:
Чтобы оладьи получились максимально пышными, тесто должно быть густым, а сковорода — хорошо разогретой.
Шоколадные оладьи на молоке
Ингредиенты:
- Мука – 1 стакан;
- Какао – 2 ст. л;
- Яйца – 2 шт;
- Шоколад – 50 г;
- Молоко – 200 мл;
- Цедра апельсина – по вкусу;
- Масло – для жарки.
Приготовление:
1. Просейте муку и смешайте ее с какао.
2. Растопите шоколад в теплом молоке.
3. Добавьте яйца к муке, влейте молочно-шоколадную смесь и всыпьте цедру апельсина.
4. Перемешайте до густой консистенции — тесто должно быть похоже на сметану.
5. Жарьте оладьи на среднем огне до румяности с обеих сторон.
Оладьи на кефире с яблоком
Ингредиенты:
- Кефир 2,5% – 200 мл;
- Яйцо – 1 шт;
- Сахар – 2 ст. л;
- Соль – щепотка;
- Сода – 1 ч. л. без горки;
- Пшеничная мука – 180 г;
- Яблоко (большое) – 1 шт;
- Молотая корица – 0,5 ч. л. (по желанию);
- Растительное масло – для жарки;
- Сахарная пудра или сметана – для подачи.
Приготовление:
1. Взбейте яйцо с сахаром и солью.
2. Добавьте теплый кефир и перемешайте.
3. Постепенно всыпайте просеянную муку и замешивайте тесто до консистенции густой сметаны.
4. Добавьте соду, перемешайте и оставьте тесто на 5–10 минут.
5. Натрите яблоко на крупной терке, слегка отожмите сок.
6. Добавьте яблоко и, по желанию, корицу в тесто, перемешайте.
7. Жарьте оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
8. Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
9. Подавайте со сметаной или посыпьте сахарной пудрой.
Вишневые оладьи
Ингредиенты:
- Яйцо – 1 шт;
- Кефир – 2 ст. л;
- Вишневый наполнитель или джем – 2 ст. л;
- Мука – 3 ст. л;
- Разрыхлитель – 1/4 ч. л;
- Корица или ваниль – 1/2 ч. л;
- Сахар – 1 ч. л. (по вкусу);
- Соль – щепотка;
- Масло – для сковороды.
Приготовление:
1. Смешайте яйцо, кефир и вишневый наполнитель или джем.
2. Добавьте соль, корицу или ваниль и сахар, перемешайте.
3. Добавьте муку и разрыхлитель, замешайте тесто до консистенции густой сметаны.
4. Накройте миску тарелкой и оставьте тесто на 5 минут.
5. Смажьте разогретую сковороду маслом. Выкладывайте тесто по 2–3 ст. л. и жарьте с каждой стороны 2–3 минуты.
6. Подавайте с какао, сметаной или любимым соусом. Приятного аппетита!
Оладьи с кабачком и брокколи
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 шт;
- Брокколи – 200 г;
- Яйца – 2 шт;
- Мука – 5 ст. л;
- Соль – по вкусу;
- Масло (оливковое или подсолнечное) – 30 мл.
Приготовление:
1. Натрите кабачок на мелкой терке и хорошо отожмите лишнюю жидкость.
2. Измельчите брокколи в блендере и смешайте с кабачком
3. Добавьте яйца, соль и муку, перемешайте до однородной консистенции.
4. Разогрейте масло на сковороде. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи.
5. Жарьте с обеих сторон по 2–3 минуты до золотистой корочки.
