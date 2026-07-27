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Ракетный удар рф по Киевщине во время оружейной выставки унес жизни уже 11 человек - умер дипломат Мальтийского ордена

Киев • УНН

 • 1824 просмотра

В больнице умер 66-летний дипломат Мальтийского ордена, пострадавший в результате российского удара 24 июля. Общее количество жертв атаки увеличилось до 11.

Ракетный удар рф по Киевщине во время оружейной выставки унес жизни уже 11 человек - умер дипломат Мальтийского ордена

До 11 увеличилось количество погибших в результате ракетного удара рф по западу с оружейной выставкой на Киевщине - скончался пострадавший гражданин Украины, дипломат Мальтийского ордена, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.

К сожалению, увеличилось количество погибших в результате российского удара по Киевщине 24 июля. В результате полученных ранений в больнице скончался 66-летний мужчина, гражданин Украины, дипломат Мальтийского ордена. Таким образом, общее количество жертв вражеской атаки увеличилось до 11

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Прямо сейчас суд избирает подозреваемому, организатору выставки, меру пресечения.

"Прокуратура, учитывая все имеющиеся риски, настаивает на содержании под стражей без права внесения залога", - указали в Офисе Генпрокурора.

Суд начал рассмотрение меры пресечения организатору мероприятия с оружейной выставкой под Киевом27.07.26, 12:00 • 1154 просмотра

Юлия Шрамко

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