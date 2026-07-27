Ракетный удар рф по Киевщине во время оружейной выставки унес жизни уже 11 человек - умер дипломат Мальтийского ордена
Киев • УНН
В больнице умер 66-летний дипломат Мальтийского ордена, пострадавший в результате российского удара 24 июля. Общее количество жертв атаки увеличилось до 11.
До 11 увеличилось количество погибших в результате ракетного удара рф по западу с оружейной выставкой на Киевщине - скончался пострадавший гражданин Украины, дипломат Мальтийского ордена, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.
К сожалению, увеличилось количество погибших в результате российского удара по Киевщине 24 июля. В результате полученных ранений в больнице скончался 66-летний мужчина, гражданин Украины, дипломат Мальтийского ордена. Таким образом, общее количество жертв вражеской атаки увеличилось до 11
Прямо сейчас суд избирает подозреваемому, организатору выставки, меру пресечения.
"Прокуратура, учитывая все имеющиеся риски, настаивает на содержании под стражей без права внесения залога", - указали в Офисе Генпрокурора.
Суд начал рассмотрение меры пресечения организатору мероприятия с оружейной выставкой под Киевом27.07.26, 12:00 • 1154 просмотра