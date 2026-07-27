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Financial Times

Суд начал рассмотрение меры пресечения организатору мероприятия с оружейной выставкой под Киевом

Киев • УНН

 • 2148 просмотра

Суд начал заседание по избранию меры пресечения организатору мероприятия с оружейной выставкой под Киевом, где от удара рф погибло 10 человек. После начала суд ушел на перерыв.

Суд начал рассмотрение меры пресечения организатору мероприятия с оружейной выставкой под Киевом
Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Суд начал заседание с рассмотрения ходатайства стороны обвинения об избрании меры пресечения организатору мероприятия с оружейной выставкой в Киевской области, передает корреспондент УНН.

Видео: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Вскоре после начала суд ушел на перерыв.

"Прокуратура, учитывая все имеющиеся риски, настаивает на содержании под стражей без права внесения залога", - указали в Офисе Генпрокурора.

Напомним

Главный организатор мероприятия, где от удара рф баллистикой погибло 10 человек, и которое без каких-либо согласований с военным командованием, военными администрациями и уполномоченными органами организовала одна из ассоциаций оружейников, задержан, ему было сообщено о подозрении, отдельная правовая оценка будет дана действиям или бездействию всех ответственных должностных лиц.

Удар рф баллистикой по Киевщине унес жизни 10 человек, сообщалось о сотне раненых. 

По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без каких-либо согласований с военным командованием, областной и районной военными администрациями, а также другими уполномоченными органами организовала масштабное мероприятие с участием военных, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса. Программой была предусмотрена, в частности, демонстрация средств противовоздушной обороны. На открытую локацию пригласили более 300 человек. Ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра находилось примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия. 

Евгений Царенко

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