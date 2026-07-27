Бывший государственный секретарь МИД организовал схему хищения более 37 млн грн пожертвований на поддержку Украины - НАБУ
Киев • УНН
НАБУ разоблачило преступную группу во главе с экс-госсекретарем МИД, которая присвоила средства иностранных доноров. Отмытые через конвертационные центры деньги участники схемы направили на собственное обогащение.
В Украине раскрыли организованную преступную группу во главе с бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины. Ее участники завладели средствами иностранных граждан и доноров, предназначенными для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения РФ, и легализовали их через конвертационные центры, передает УНН со ссылкой на НАБУ и САП.
Детали
По данным следствия, госсекретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников заграничных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации. Согласно выводам экспертизы, полученные этой ОО деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.
В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных ФЛП и юридических лиц, а те перебрасывали их на конвертационные центры для обналичивания. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение.
Для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений.
Как сообщили в НАБУ, в настоящее время следствием установлена легализация средств на общую сумму более 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн дол. на момент совершения преступления).
Среди подозреваемых:
- бывший государственный секретарь МИД (2020-2024 гг.), организатор схемы;
- бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник;
- советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО;
- бухгалтер ОО.
Квалификация: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины
При раскрытии преступления использовались материалы Государственной аудиторской службы Украины.
Следствие продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.
Добавим
Государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины в 2020–2024 годах был Александр Баньков.