Бывший государственный секретарь МИД организовал схему хищения более 37 млн грн пожертвований на поддержку Украины - НАБУ

Румыния высылает российского дипломата из-за залета дронов, вызвала своего посла в РФ на консультации

Организатора мероприятия с оружейной выставкой под Киевом отправили под арест без залога

Ракетный удар рф по Киевщине во время оружейной выставки унес жизни уже 11 человек - умер дипломат Мальтийского ордена

Эксклюзив

Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?

Эксклюзив

Астрологический прогноз на 27 июля – 2 августа: полнолуние в Водолее открывает новый этап перемен

Бернем во время первого визита иностранного лидера при его премьерстве примет Зеленского

Дальнобойные удары по России — это совместные усилия, а не заслуга одного человека — Зеленский в интервью CNN

Зеленский: Путин готовит мобилизацию сотен тысяч солдат для войны