Откроет ли Иран новый фронт против Украины - политолог объяснил, что стоит за угрозами Тегерана

Удар по судну, перевозившему иранский военный груз через Каспийское море, имеет не только военное, но и политическое значение. Украина демонстрирует свои возможности, подтверждает готовность быть союзником США и одновременно усиливает собственные позиции в отношениях с администрацией Дональда Трампа. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Олег Лесной.

Иран давно стал стороной войны против Украины

После заявлений Президента Владимира Зеленского о поражении судна с иранским военным грузом в Каспии Тегеран заявил, что якобы не участвует в войне против Украины. В то же время, по словам Олега Лесного, эти утверждения не соответствуют действительности, ведь Иран фактически поддерживает Россию с начала полномасштабного вторжения.

Политолог напомнил, что еще с начала войны Украина предлагала США помощь в сфере беспилотных технологий, поэтому нынешние действия не являются сменой курса, а лишь продолжением уже избранной стратегии.

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Украина предлагала Соединенным Штатам свою помощь еще с первых дней кампании против Ирана – и в виде специалистов по беспилотникам, и касательно морских дронов. Поэтому здесь нет ничего нового. Мы на стороне США, и в этом нет ничего удивительного, потому что Иран находится на стороне Российской Федерации. Это доказанный факт. Мы каждую ночь видим "шахеды", которые прилетают по украинским городам. Они точно не с Марса. Это и есть участие Ирана в войне против Украины - сказал Лесной.

Он подчеркнул, что заявления Тегерана о непричастности к войне являются пропагандой.

Когда Иран говорит, что не имеет никакого отношения к этой войне, это откровенная ложь. Мы знаем, что в начале использования "шахедов" иранские инструкторы находились даже на временно оккупированных украинских территориях. Кроме того, между Ираном и Россией действует масштабное соглашение о сотрудничестве. Поэтому все эти заявления – это обычная пропаганда диктаторского режима - отметил эксперт.

Иран вряд ли пойдет на открытую эскалацию

Несмотря на громкие заявления Тегерана о возможном ответе, политолог не считает, что Иран способен существенно усилить свое участие в войне против Украины. По его словам, нынешняя ситуация внутри страны и конфликт с США не оставляют иранским властям достаточного ресурса для открытой эскалации.

Я не думаю, что Иран сейчас имеет возможность полноценно включиться в войну против Украины. Они уже фактически заняли сторону России, но открыто расширять свое участие им сегодня просто нечем. У них хватает собственных проблем. Поэтому, скорее всего, они и впредь будут использовать дипломатическое и информационное давление через ООН и другие международные площадки вместе с Россией, но реальной угрозы резкого усиления их участия я пока не вижу - отметил Лесной.

Удар по судну стал и военным, и политическим сигналом США

По мнению политолога, операция по поражению судна имеет сразу несколько измерений. Она демонстрирует военные возможности Украины, но одновременно является сигналом Вашингтону о готовности Киева действовать как союзник.

Одно другому абсолютно не мешает. Это и военная логика, и политический сигнал одновременно. Мы демонстрируем свои возможности. Если к операциям в Черном море уже все привыкли, то теперь Украина показывает, что ее спецслужбы и военные способны действовать значительно шире. Это козырь Украины. Мы демонстрируем свою "длинную руку", и это не может остаться незамеченным нашими партнерами, прежде всего Соединенными Штатами - пояснил Лесной.

Успехи на поле боя помогают изменить отношение Трампа

Отдельно эксперт оценил изменение риторики Дональда Трампа в отношении Украины. По его мнению, позитивные сигналы со стороны американского президента связаны прежде всего с результатами украинских военных.

Трамп меняет отношение не потому, что просто однажды решил поддерживать Украину. Он видит конкретные результаты. Наши успехи на поле боя, наши дальнобойные возможности, развитие беспилотных технологий – все это вызывает уважение. Когда Украина демонстрирует силу, это работает гораздо лучше любых слов - сказал эксперт.

По словам Лесного, важно, что в последнее время Трамп начал значительно лучше ориентироваться в ходе войны.

Во время саммита НАТО было заметно, что Трамп очень хорошо понимает ситуацию на фронте. Складывается впечатление, что он начал внимательнее читать информацию, которую ему предоставляют американские военные и разведка. Это добавляет сдержанного оптимизма относительно его дальнейшей позиции - отметил он.

Украине нужно постоянно удерживать внимание Трампа

Политолог подчеркивает, что для Украины сейчас важно не только сохранять внимание американского президента, но и поддерживать положительное отношение к Киеву.

В то же время он предостерегает, что из-за особенностей характера Дональда Трампа прогнозировать его позицию на долгую перспективу практически невозможно.

Наша главная задача – удерживать внимание Трампа к Украине и поддерживать его положительное отношение. Но делать это нужно конкретными результатами. Нам важно хотя бы до конца осени сохранить нынешний уровень внимания и поддержки. При этом нужно помнить: Трамп – очень непредсказуемый политик. Если ситуация изменится, он может быстро изменить и свою позицию. Именно поэтому Украине нужно постоянно демонстрировать успехи и оставаться важным партнером для Соединенных Штатов - резюмировал Лесной.

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