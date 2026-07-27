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Financial Times

ЕС может отказаться от больших пакетов санкций против россии после уступок Греции - FT

Киев • УНН

 • 2680 просмотра

ЕС рассматривает отказ от больших санкционных пакетов из-за блокировки Грецией 21-го пакета. Греция добилась исключения для компании Dynagas, что смягчило санкционный режим.

ЕС может отказаться от больших пакетов санкций против россии после уступок Греции - FT

В Европейском Союзе рассматривают изменение подхода к введению санкций против России после того, как Греция заблокировала принятие 21-го пакета ограничений, добиваясь исключений для своей судоходной компании Dynagas. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

По данным издания, Брюссель изучает возможность отказаться от практики принятия крупных санкционных пакетов. Вместо этого новые ограничения могут вводиться отдельными решениями или небольшими тематическими блоками, чтобы отдельные страны не могли задерживать весь пакет из-за национальных интересов.

Это может быть последний "пакет" санкций. Теперь стало абсолютно очевидно, что такой подход больше не работает

- сказал один из собеседников FT.

Как отмечает издание, в ходе переговоров по 21-му пакету Греция в течение нескольких недель требовала сделать исключение для компании Dynagas, которая принадлежит греческому судовладельцу Георгиосу Прокопиу. Афины настаивали на сохранении возможности перевозить российский сжиженный природный газ, несмотря на санкции ЕС.

В результате Греция добилась исключения для Dynagas, что, по оценке FT, стало первым случаем, когда общий санкционный режим ЕС в отношении России был фактически смягчен.

По словам нескольких европейских дипломатов, такая тактика неприемлема, ведь из-за требований одного государства задерживались другие важные ограничения, в частности санкции против десятков российских банков, финансовых учреждений и меры, направленные на сокращение нефтяных доходов Москвы.

В то же время греческая сторона утверждает, что запрет на перевозку российского СПГ был ошибочным решением, которое нанесло бы ущерб европейскому бизнесу, но не российской экономике, а вместо этого принесло бы выгоду судоходным компаниям из Китая и других стран вне ЕС.

В Еврокомиссии официально не комментируют возможное изменение санкционной стратегии, однако подчеркивают, что после принятия 21 пакета санкций Россия находится под значительным экономическим давлением.

В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета23.07.26, 13:14 • 128730 просмотров

Андрей Тимощенков

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