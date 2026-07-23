В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета

Европейский Союз, несмотря на продолжительные дискуссии и попытки отдельных стран защитить собственные экономические интересы, смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Документ содержит новые ограничения против российского финансового сектора, «теневого флота», военно-промышленного комплекса и впервые вводит запрет на въезд в ЕС для российских военных, участвовавших в войне против Украины. О главных результатах нового санкционного пакета в комментарии УНН рассказал Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

ЕС снова доказал, что способен договариваться

Подготовка 21-го пакета санкций сопровождалась сложными переговорами между странами-членами ЕС. Часть государств требовала смягчений или исключений из-за собственных экономических интересов. В то же время, по словам Владислава Власюка, главный итог заключается в том, что Европейский Союз в очередной раз продемонстрировал способность сохранять единство.

Главный вывод принятого 21-го санкционного пакета заключается в том, что Европейский Союз в очередной раз доказал свою способность достигать компромиссов и продолжать давление на Россию. Конечно, не обошлось без споров. Отдельные партнеры снова пытались политизировать собственные доходы от логистики российских энергоносителей, в частности касательно перевозки сжиженного природного газа. Кроме того, из окончательного проекта были исключены патриарх РПЦ Кирилл и основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Но несмотря на это ключевые и принципиальные решения удалось отстоять - заявил Власюк.

Новые санкции бьют по нефти, банкам, ВПК и «теневому флоту»

По словам уполномоченного Президента, новый пакет содержит сразу несколько важных направлений экономического давления на Россию. Один из них – решение относительно ценового потолка на российскую нефть.

Европейский Союз заморозил пересмотр ценового потолка на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель. Это очень важное решение, ведь на фоне роста мировых цен автоматическая формула могла бы позволить Кремлю зарабатывать больше. ЕС этого не допустил - пояснил он.

Отдельный блок касается борьбы с российским «теневым флотом», который используется для обхода санкций.

В санкционный список добавляются еще 50 судов. В то же время впервые под ограничения попадает не только сам флот, но и сопутствующая инфраструктура – предприятия по бункеровке, отдельные порты, нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, обеспечивающие экспорт российской нефти. Также появились новые положения по СПГ и перепродаже судов, хотя они были согласованы в компромиссном формате - отметил Власюк.

Удар по финансовой системе и производству оружия

Одними из самых масштабных, по оценке Власюка, стали новые финансовые ограничения.

Существенно расширяются запреты на проведение транзакций еще для 90 банков, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Очень важно, что впервые Европейский Союз получает возможность полностью блокировать криптоуслуги, используемые для обхода санкций за пределами ЕС - сказал он.

Кроме того, санкции направлены на усложнение производства российской военной техники.

Пакет содержит серьезные ограничения в отношении военно-промышленного комплекса. Запрещается экспорт наземного оборудования для беспилотников, систем радиоэлектронного подавления, отдельных металлов и сплавов, используемых в производстве дронов и другой военной техники - подчеркнул уполномоченный Президента.

Впервые санкции ввели против российских военных

Власюк обратил внимание, что 21-й пакет содержит и новые персональные санкции.

Под ограничения попали почти 250 физических и юридических лиц. В то же время впервые Европейский Союз вводит запрет на въезд для российских военных, которые непосредственно участвовали в войне против Украины. Это важный политический и юридический сигнал - отметил он.

Украина уже работает над следующим пакетом санкций

По словам Владислава Власюка, значительная часть положений нового пакета была сформирована именно благодаря работе украинской стороны.

Хочу особо подчеркнуть, что значительная доля предложений, вошедших в этот пакет, – это прямой результат аналитики и работы украинской команды. Мы систематически передавали партнёрам наши приоритеты, доказательства схем обхода санкций через третьи страны, информацию о новых компонентах, которые Россия использует в своём оружии. Благодарим партнёров за системную поддержку. В то же время мы уже работаем над 22-м пакетом санкций и отдельными решениями, в частности касающимися лиц, причастных к депортации украинских детей, а также организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях - резюмировал уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики.

В Администрации Президента ответили на заявления об "усталости" ЕС от санкций - уже на этой неделе ожидается 21-й пакет, готовится и 22-й