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В Администрации Президента ответили на заявления об "усталости" ЕС от санкций - уже на этой неделе ожидается 21-й пакет, готовится и 22-й

Киев • УНН

 • 2470 просмотра

Уполномоченный Президента Владислав Власюк заявил, что дискуссии вокруг санкций не свидетельствуют о расколе ЕС. Он ожидает принятия 21-го пакета санкций на этой неделе и начала работы над 22-м.

В Администрации Президента ответили на заявления об "усталости" ЕС от санкций - уже на этой неделе ожидается 21-й пакет, готовится и 22-й

Несмотря на сообщения западных СМИ о том, что отдельные страны ЕС все чаще отстаивают собственные экономические интересы при обсуждении новых санкций против России, говорить о расколе внутри Евросоюза преждевременно. Украина ожидает, что уже на этой неделе ЕС примет 21-й пакет санкций, а параллельно начинается работа над 22-м. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Дискуссии вокруг санкций – это не признак раскола

После публикации Financial Times о том, что ряд стран ЕС требует исключений из 21-го пакета санкций из-за опасений за собственную экономику, снова появились разговоры о возможном ослаблении санкционного единства Европы.

Впрочем, Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркивает: переговоры между государствами-членами ЕС являются обычной практикой, а компромиссы всегда находятся.

Дискуссии вокруг 21-го пакета санкций не означают, что единство ЕС ослабевает. Ничего нового в том, что отдельные страны пытаются учесть собственные экономические интересы. Но не бывает так, что все одновременно блокируют одно и то же. На разных этапах у разных государств возникают оговорки относительно отдельных положений, однако в конечном итоге всегда находится компромисс. Именно так работает Европейский Союз. На сегодняшний день ЕС уже единогласно принял 20 пакетов санкций против России, а абсолютное большинство положений 21-го пакета также уже согласовано

- сказал Власюк.

Главный спор – российский СПГ

По словам Власюка, фактически открытым остается лишь один вопрос – перевозка российского сжиженного природного газа, против ограничений которого выступает Греция. В то же время он убежден, что при принятии окончательного решения европейские страны должны исходить прежде всего из соображений безопасности.

На данный момент открытым остается лишь вопрос о перевозке российского СПГ, который поднимает Греция. На мой взгляд, сегодня следует отнестись с уважением к той жертве, которую ежедневно приносит украинский народ, и принять все решения в максимально жестком для России формате. Нефтегазовые доходы России означают финансирование захватнической войны, новых ракет, дронов и убийств украинцев. Именно поэтому любые исключения в этой сфере должны оцениваться прежде всего через призму безопасности, а не экономической выгоды

- подчеркнул он.

Санкции уже нанесли России миллиардные убытки

Несмотря на заявления о якобы низкой эффективности санкций, экономические показатели свидетельствуют об обратном, отмечает Власюк. По его словам, санкционное давление не всегда дает мгновенный результат, однако его эффект накапливается и все сильнее влияет на возможности России финансировать войну.

Если посмотреть на цифры, то санкции уже дали очень ощутимый результат. Рост ВВП России замедлился с 5,9% в 2021 году примерно до 1% или даже ниже. От бюджетного профицита в 7 млрд долларов Россия перешла к дефициту на уровне около 68 млрд долларов. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния сократилась на 63%, а потери доходов от экспорта нефти из-за санкций и ценовых ограничений уже достигли около 195 млрд долларов. Это показывает, что экономическое давление имеет накопительный эффект и постепенно лишает Россию ресурсов для продолжения войны

- отметил Уполномоченный Президента.

В Киеве не верят в "усталость" от санкций

Власюк также призвал не преувеличивать значение отдельных споров внутри ЕС. По его словам, возможности для дальнейшего усиления санкционного давления далеко не исчерпаны.

Я не думаю, что стоит говорить об усталости от санкций. Утверждение, что Европейский Союз больше не готов принимать новые санкционные решения, является значительным преувеличением. Напротив, возможности для дальнейшего усиления давления на Россию остаются, и мы видим готовность большинства наших партнеров продолжать эту работу

- отметил он.

Украина уже ожидает не только 21-й, но и 22-й пакет санкций

По словам Владислава Власюка, санкционная политика ЕС не останавливается на нынешнем пакете. Параллельно уже идет подготовка следующих решений.

Мы ожидаем, что 21-й пакет санкций Европейского Союза будет принят уже на этой неделе. В то же время параллельно уже началась работа над 22-м пакетом санкций, а также над отдельными санкционными решениями, в частности касательно будущих псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины

- сообщил он.

Санкционное единство важно не только для Украины

Власюк подчеркнул, что сохранение единства ЕС в санкционной политике имеет стратегическое значение не только для Украины, но и для самой Европы.

Все наши партнеры хорошо понимают и разделяют главную цель санкций – лишить россию ресурсов для продолжения войны и приблизить ее завершение. В то же время для самого Европейского Союза способность сохранять санкционное единство важна не только в контексте российской агрессии. Это вопрос собственной безопасности, политической сплоченности и способности реагировать на будущие геополитические вызовы

- резюмировал Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики.

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Андрей Тимощенков

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