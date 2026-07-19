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Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс включить Иран в двухпартийный законопроект о санкциях против России. Он отметил, что этого добивался покойный сенатор Линдси Грэм.

Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс дополнить двухпартийный законопроект о санкциях против России положениями по Ирану. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social, пишет УНН.

Детали

Трамп повторил свою позицию о необходимости расширить санкционный законопроект, одним из соавторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм вместе с сенатором Ричардом Блюменталем.

По словам президента США, именно такого решения якобы добивался Линдси Грэм.

Республиканцы должны включить Иран в проект о санкциях против России. Это то, что Линдси хотел сделать, и это должно было произойти. Это важно

– написал Дональд Трамп.

На данный момент неизвестно, будет ли это предложение учтено при дальнейшем рассмотрении законопроекта в Конгрессе США.

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Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Иран