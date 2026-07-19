Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс включить Иран в двухпартийный законопроект о санкциях против России. Он отметил, что этого добивался покойный сенатор Линдси Грэм.
Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс дополнить двухпартийный законопроект о санкциях против России положениями по Ирану. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social, пишет УНН.
Детали
Трамп повторил свою позицию о необходимости расширить санкционный законопроект, одним из соавторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм вместе с сенатором Ричардом Блюменталем.
По словам президента США, именно такого решения якобы добивался Линдси Грэм.
Республиканцы должны включить Иран в проект о санкциях против России. Это то, что Линдси хотел сделать, и это должно было произойти. Это важно
На данный момент неизвестно, будет ли это предложение учтено при дальнейшем рассмотрении законопроекта в Конгрессе США.
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