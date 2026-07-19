Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс дополнить двухпартийный законопроект о санкциях против России положениями по Ирану. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social, пишет УНН.

Трамп повторил свою позицию о необходимости расширить санкционный законопроект, одним из соавторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм вместе с сенатором Ричардом Блюменталем.

По словам президента США, именно такого решения якобы добивался Линдси Грэм.

Республиканцы должны включить Иран в проект о санкциях против России. Это то, что Линдси хотел сделать, и это должно было произойти. Это важно