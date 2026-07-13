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"Я не могу сейчас умереть, надо ещё ввести санкции против РФ": над чем работал Грэм в последние часы жизни

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Американский сенатор Линдси Грэм перед смертью активно работал над нормализацией отношений Саудовской Аравии и Израиля и новыми санкциями против России.

"Я не могу сейчас умереть, надо ещё ввести санкции против РФ": над чем работал Грэм в последние часы жизни

Американский сенатор Линдси Грэм, который внезапно скончался в субботу, в последние недели жизни активно работал над планом нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем и стремился достичь соответствующего соглашения уже к началу работы нового состава Конгресса США. Кроме того, он работал над введением новых санкций против России. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

По данным издания, Грэм считал нормализацию отношений между Эр-Риядом и Тель-Авивом ключевым элементом послевоенного урегулирования на Ближнем Востоке. Он годами продвигал эту идею, а в последнее время убеждал президента США Дональда Трампа сделать ее центральной частью американской стратегии в регионе.

Я не могу сейчас умереть. Мне все еще нужно ввести санкции против России, решить вопрос с Ираном и нормализовать израильско-саудовские отношения

– пошутил Грэм за несколько часов до смерти.

С кем вел переговоры сенатор

Axios пишет, что в последние недели Грэм обсуждал свою инициативу с Трампом, Джаредом Кушнером, Стивом Уиткоффом, а также с доверенным лицом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Роном Дермером и представителями Саудовской Аравии. Он планировал в ближайшее время посетить обе страны, чтобы оценить готовность сторон возобновить переговоры.

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Сенатор также рассчитывал после октябрьских выборов в Израиле и промежуточных выборов в США начать интенсивные дипломатические консультации, чтобы к январю достичь соглашения. По его мнению, для успеха было необходимо стабилизировать ситуацию вокруг Ирана и заручиться поддержкой Конгресса в отношении оборонного договора между США и Саудовской Аравией.

В последние часы жизни Грэм также обсудил с Трампом свою поездку в Украину и законопроект о новых санкциях против России, который, по его словам, Сенат должен был рассмотреть в ближайшее время.

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Степан Гафтко

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