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Враг атаковал Харьков беспилотником - повреждено авто

Киев • УНН

 • 12418 просмотра

российские войска нанесли удар беспилотником по Харькову в ночь на 2 августа. Попадание произошло в Киевском районе, поврежден автомобиль, без пожара и пострадавших.

Враг атаковал Харьков беспилотником - повреждено авто

Враг в ночь на воскресенье, 2 августа, нанес удар по Харькову. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, россияне атаковали город беспилотником.

По уточненной информации, попадание в Киевском районе. Поврежден автомобиль. Без пожара и пострадавших

Ранее он рассказал о попадании вражеского ударного БПЛА по АЗС в Шевченковском районе.

Напомним

28 июля в Харькове в результате удара по многоэтажному дому в Новобаварском районе восемь человек получили острую реакцию на стресс.

Враждебный беспилотник атаковал пятиэтажку в Харькове, пострадали 5 человек - ОВА28.07.26, 18:22 • 5937 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Игорь Терехов
Харьков