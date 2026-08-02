Враг атаковал Харьков беспилотником - повреждено авто
Киев • УНН
российские войска нанесли удар беспилотником по Харькову в ночь на 2 августа. Попадание произошло в Киевском районе, поврежден автомобиль, без пожара и пострадавших.
Враг в ночь на воскресенье, 2 августа, нанес удар по Харькову. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, россияне атаковали город беспилотником.
По уточненной информации, попадание в Киевском районе. Поврежден автомобиль. Без пожара и пострадавших
Ранее он рассказал о попадании вражеского ударного БПЛА по АЗС в Шевченковском районе.
Напомним
28 июля в Харькове в результате удара по многоэтажному дому в Новобаварском районе восемь человек получили острую реакцию на стресс.
Враждебный беспилотник атаковал пятиэтажку в Харькове, пострадали 5 человек - ОВА28.07.26, 18:22 • 5937 просмотров