Враг атаковал Харьков беспилотником - повреждено авто

Враг в ночь на воскресенье, 2 августа, нанес удар по Харькову. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, россияне атаковали город беспилотником.

По уточненной информации, попадание в Киевском районе. Поврежден автомобиль. Без пожара и пострадавших написал позже Терехов.

Ранее он рассказал о попадании вражеского ударного БПЛА по АЗС в Шевченковском районе.

Напомним

28 июля в Харькове в результате удара по многоэтажному дому в Новобаварском районе восемь человек получили острую реакцию на стресс.

Враждебный беспилотник атаковал пятиэтажку в Харькове, пострадали 5 человек - ОВА