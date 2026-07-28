Враждебный беспилотник атаковал пятиэтажку в Харькове, пострадали 5 человек - ОВА

Армия рф атаковала беспилотником пятиэтажный дом в Харькове, известно о пяти пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

В Новобаварском районе Харькова зафиксирован удар вражеским беспилотником.

В результате "прилета" вражеского БпЛА в пятиэтажный дом в Новобаварском районе вспыхнула кровля на площади 200 м2.

Повреждено остекление окон в прилегающих многоквартирных домах и гражданский автомобиль.

На месте работают экстренные службы и бригады экстренной медпомощи.

Как сообщил глава Харьковской ОВА, известно о пяти пострадавших.

Вражеский дрон попал в автомобиль в Харькове, есть пострадавшие