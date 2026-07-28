Враждебный беспилотник атаковал пятиэтажку в Харькове, пострадали 5 человек - ОВА
Киев • УНН
Российская армия атаковала беспилотником пятиэтажный дом в Новобаварском районе Харькова. В результате удара пострадали пятеро человек, вспыхнула кровля.
Армия рф атаковала беспилотником пятиэтажный дом в Харькове, известно о пяти пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
В Новобаварском районе Харькова зафиксирован удар вражеским беспилотником.
В результате "прилета" вражеского БпЛА в пятиэтажный дом в Новобаварском районе вспыхнула кровля на площади 200 м2.
Повреждено остекление окон в прилегающих многоквартирных домах и гражданский автомобиль.
На месте работают экстренные службы и бригады экстренной медпомощи.
Как сообщил глава Харьковской ОВА, известно о пяти пострадавших.
Вражеский дрон попал в автомобиль в Харькове, есть пострадавшие27.07.26, 23:41 • 5326 просмотров