Вражеский дрон попал в автомобиль в Харькове, есть пострадавшие
Киев • УНН
Вечером 27 июля вражеский дрон попал в автомобиль в Киевском районе Харькова, пострадали два человека. Также беспилотник ударил по поселку Новый Коротич, вспыхнул пожар.
Вечером в понедельник, 27 июля, вражеский дрон попал в автомобиль в Киевском районе Харькова. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, уже известно о двух пострадавших.
Информация о последствиях уточняется. На месте работают профильные службы
В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что враг нанес удар беспилотником по поселку Новый Коротич Харьковского района.
"По предварительной информации, вспыхнул пожар. Уточняем последствия и выясняем информацию о пострадавших", - отметил Синегубов.
Напомним
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