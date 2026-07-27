Вражеский дрон попал в автомобиль в Харькове, есть пострадавшие

Вечером в понедельник, 27 июля, вражеский дрон попал в автомобиль в Киевском районе Харькова. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, уже известно о двух пострадавших.

Информация о последствиях уточняется. На месте работают профильные службы - написал Терехов.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что враг нанес удар беспилотником по поселку Новый Коротич Харьковского района.

"По предварительной информации, вспыхнул пожар. Уточняем последствия и выясняем информацию о пострадавших", - отметил Синегубов.

Напомним

27 июля российские войска нанесли ракетный удар по Балаклее Харьковской области, в результате чего погиб мужчина, шесть человек ранены. Повреждены дома, больница и магазины.

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