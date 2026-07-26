Войска рф нанесли удар "Бандеролью" по жилому дому в Харькове – есть погибшие
Киев • УНН
Российские войска 26 июля нанесли удар "Бандеролью" по частному дому в Слободском районе Харькова. В результате атаки один человек погиб, шестеро ранены, среди них двое детей.
Российские войска утром 26 июля нанесли удар "Бандеролью" по Харькову. Боеприпас попал в частный жилой дом в Слободском районе города. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.
Зафиксировано попадание "Бандероли" в Слободском районе
Позже Терехов уточнил, что ракета попала в частный жилой дом. По его словам, в результате атаки есть раненые, на месте работают все профильные службы.
Мэр города сообщил, что по состоянию на 09:21 известно об одном погибшем и трех раненых. Среди пострадавших есть ребенок.
Позже Терехов заявил, что количество пострадавших возросло до шести. Среди них - двое детей. Кроме того, в результате удара повреждено более десяти частных жилых домов.
Информация о последствиях российской атаки уточняется.
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