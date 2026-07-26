российский дрон попал в автомобиль в Харькове, есть пострадавший
Киев • УНН
В Шевченковском районе Харькова российский БПЛА попал в гражданский автомобиль. Пострадал 43-летний мужчина, его госпитализировали.
В Шевченковском районе Харькова российский ударный беспилотник попал в гражданский автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.
Детали
Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль в Шевченковском районе Харькова. Пострадал 43-летний мужчина. Его госпитализировали
В свою очередь Терехов подтвердил удар по автомобилю.
Имеем информацию о попадании ударного БПЛА в Шевченковском районе города. Дрон попал в автомобиль. По предварительной информации, пострадал один человек. Медики оказывают ему необходимую помощь
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