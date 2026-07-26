российский дрон попал в автомобиль в Харькове, есть пострадавший

В Шевченковском районе Харькова российский ударный беспилотник попал в гражданский автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.

Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль в Шевченковском районе Харькова. Пострадал 43-летний мужчина. Его госпитализировали

В свою очередь Терехов подтвердил удар по автомобилю.

Имеем информацию о попадании ударного БПЛА в Шевченковском районе города. Дрон попал в автомобиль. По предварительной информации, пострадал один человек. Медики оказывают ему необходимую помощь