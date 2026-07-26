Россия нанесла авиаудары по Херсону, есть пострадавшие
Киев • УНН
Утром 26 июля российские войска нанесли авиаудар по Днепровскому району Херсона. 44-летний мужчина получил взрывную травму и был доставлен в больницу.
Утром 26 июля российские войска нанесли авиаудар по Днепровскому району Херсона, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщила Херсонская ОВА, пишет УНН.
Детали
По данным ОВА, ориентировочно в 04:30 оккупанты атаковали Днепровский район города авиацией. В больницу доставили 44-летнего мужчину, который, предварительно, получил взрывную травму. Медики проводят обследование и оказывают ему необходимую помощь.
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Также в медучреждения обратились жители Херсона и Приозерного, пострадавшие во время российских атак накануне вечером и ночью. В частности, после удара дрона в Корабельном районе помощь получили 56-летний мужчина и 49-летняя женщина с взрывными травмами и осколочными ранениями, после чего их отпустили на амбулаторное лечение.
Кроме того, после ночной атаки беспилотника в больницу самостоятельно обратились мужчины в возрасте 41 и 70 лет с минно-взрывными травмами.
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