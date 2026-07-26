Не менее 5 ракет атаковали Киев, в нескольких районах вспыхнули пожары, атака продолжается
Киев • УНН
Не менее 5 ракет атаковали Киев. В Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах из-за падения обломков возникли пожары.
Как минимум 5 ракет за считанные минуты атаковали Киев, в нескольких районах столицы зафиксировано падение обломков и пожары. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Воздушные силы и мониторинговые каналы также сообщают о возможных повторных пусках, атака продолжается, пишет УНН.
Детали
По словам Кличко, в Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный жилой дом. Возник пожар на уровне 7-8 этажей.
В Соломенском районе из-за падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки.
В Деснянском районе в результате падения обломков загорелись автомобили на парковке.
На места происшествий направляются экстренные службы. Жителей столицы призывают не покидать укрытий, поскольку существует угроза повторных ракетных пусков.
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