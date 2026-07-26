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Не менее 5 ракет атаковали Киев, в нескольких районах вспыхнули пожары, атака продолжается

Киев • УНН

 • 8450 просмотра

Не менее 5 ракет атаковали Киев. В Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах из-за падения обломков возникли пожары.

Не менее 5 ракет атаковали Киев, в нескольких районах вспыхнули пожары, атака продолжается

Как минимум 5 ракет за считанные минуты атаковали Киев, в нескольких районах столицы зафиксировано падение обломков и пожары. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Воздушные силы и мониторинговые каналы также сообщают о возможных повторных пусках, атака продолжается, пишет УНН.

Детали

По словам Кличко, в Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный жилой дом. Возник пожар на уровне 7-8 этажей.

В Соломенском районе из-за падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки.

В Деснянском районе в результате падения обломков загорелись автомобили на парковке.

На места происшествий направляются экстренные службы. Жителей столицы призывают не покидать укрытий, поскольку существует угроза повторных ракетных пусков.

Россия нанесла ракетный удар по Дергачам в Харьковской области25.07.26, 23:14 • 1596 просмотров

Степан Гафтко

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