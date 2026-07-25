Россия нанесла ракетный удар по Дергачам в Харьковской области
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по городу Дергачи в Харьковской области. Повреждены частный дом и хозяйственные постройки, пострадавших нет.
Российские войска нанесли ракетный удар по городу Дергачи Харьковской области. В результате атаки повреждены частный дом и хозяйственные постройки, информации о пострадавших на данный момент нет, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, ракета попала в землю на открытой территории частного домовладения. Удар вызвал повреждения жилого дома и хозяйственных построек.
Враг нанес ракетный удар по г. Дергачи. Попадание зафиксировано в землю на открытой территории частного домовладения. Повреждены частный дом и хозяйственные постройки
Глава Харьковской ОВА отметил, что на данный момент информация о пострадавших не поступала. На месте ракетного удара работают экстренные службы в усиленном режиме.
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