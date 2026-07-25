Россия нанесла ракетный удар по Дергачам в Харьковской области

Выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026 во Львове отменили из-за удара РФ по Киевщине

Выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026 во Львове отменили из-за удара РФ по Киевщине

Выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026 во Львове отменили из-за удара РФ по Киевщине

Выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026 во Львове отменили из-за удара РФ по Киевщине