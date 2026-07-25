Атака дрона рф на судно под флагом Палау - морская охрана ГПСУ спасла восемь членов экипажа
Киев • УНН
российский дрон "Shahed" атаковал грузовое судно под флагом Палау, следовавшее в Грецию. Морская охрана эвакуировала восемь человек, поиски двух моряков продолжаются.
Морская охрана Государственной пограничной службы Украины спасла членов экипажа грузового судна, которое подверглось атаке российского дрона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.
Детали
Российский дрон "Shahed" поразил грузовое судно под флагом Палау, которое следовало из украинского порта в Грецию. Это произошло во время выхода судна из устья Дуная.
На борту находились девять членов экипажа и лоцман. После первого удара россияне атаковали судно повторно - мощный взрыв вызвал масштабный пожар
Морская охрана Госпогранслужбы эвакуировала с горящего судна восемь человек. Всех доставили в безопасное место, медики контролируют их состояние. Поисково-спасательная операция по двум членам экипажа, которые после первого взрыва оказались в воде, продолжается, сообщили пограничники.
Атака на гражданское торговое судно стала очередным свидетельством того, что Россия продолжает пренебрегать нормами международного гуманитарного права и принципами безопасности гражданского судоходства. Обстрелы мирных судов, перевозящих агропродукцию, представляют серьезную угрозу для стабильности мировых продовольственных поставок
рф снова атаковала портовую инфраструктуру на Николаевщине, повреждены два судна25.07.26, 10:46 • 4084 просмотра