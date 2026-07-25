рф снова атаковала портовую инфраструктуру на Николаевщине, повреждены два судна
Киев • УНН
Российские войска атаковали портовую инфраструктуру Николаевского района беспилотником Shahed. В результате удара повреждены два гражданских судна, пострадавших нет.
Два гражданских судна снова попали под удар во время атаки рф на портовую инфраструктуру в Николаевском районе, сообщил в субботу и.о. Николаевской ОВА Георгий Решетилов в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня утром враг атаковал ударным БпЛА типа "Shahed" портовую инфраструктуру Николаевского района. В результате атаки повреждены два гражданских судна. Пострадавших нет
Враг атаковал портовую инфраструктуру в Николаевской области, повреждены два судна24.07.26, 14:42 • 4320 просмотров