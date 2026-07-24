Враг атаковал портовую инфраструктуру в Николаевской области, повреждены два судна
Киев • УНН
российские войска атаковали беспилотниками портовую инфраструктуру Николаевского района. Повреждены два гражданских судна, пострадавших нет.
Российские войска атаковали беспилотниками портовую инфраструктуру в Николаевской области, повреждены два судна. Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, пишет УНН.
Детали
Сегодня днем враг атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" портовую инфраструктуру Николаевского района. В результате атаки повреждены два гражданских судна. Пострадавших нет, – говорится в сообщении.
Напомним
24 июля враг атаковал Николаевскую область ударными БпЛА, повредив портовую инфраструктуру и АЗС. Пострадавших в результате атак нет.
В Николаевском районе, вчера враг дважды атаковал БпЛА типа "Молния" Галицыновскую общину. В результате одной из атак в селе Прибугское ранения получили двое мужчин в возрасте 43 и 55 лет. Они были госпитализированы. На утро состояние пострадавших - средней тяжести, стабильное. Поврежден автомобиль.
В Николаеве россияне дронами ударили по АЗС20.07.26, 08:23 • 4120 просмотров