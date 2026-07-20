В Николаеве россияне дронами ударили по АЗС

Николаев утром подвергся атаке рф, враг бил дронами по АЗС, сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов в соцсетях в понедельник, пишет УНН.

Сегодня утром враг атаковал область ударными БпЛА типа "Shahed/Гербера". В результате атаки в городе Николаеве повреждены два здания АЗС и окна многоэтажки. Пострадавших нет