В Николаеве россияне дронами ударили по АЗС
Киев • УНН
Утром враг атаковал Николаев ударными БпЛА, повредив два здания АЗС и окна многоэтажки. Пострадавших нет.
Николаев утром подвергся атаке рф, враг бил дронами по АЗС, сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов в соцсетях в понедельник, пишет УНН.
Сегодня утром враг атаковал область ударными БпЛА типа "Shahed/Гербера". В результате атаки в городе Николаеве повреждены два здания АЗС и окна многоэтажки. Пострадавших нет
В Николаевском районе, по его данным, вчера враг дважды атаковал БпЛА типа "Молния" Галициновскую громаду. В результате одной из атак в селе Прибугское ранения получили двое мужчин в возрасте 43 и 55 лет. Они были госпитализированы. На утро состояние пострадавших - средней тяжести, стабильное. Поврежден автомобиль.
рф атаковала Украину 2 ракетами, обезврежен 81 из 94 дронов20.07.26, 08:11 • 1076 просмотров