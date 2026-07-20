рф атаковала Украину 2 ракетами, обезврежен 81 из 94 дронов

россия ночью выпустила по Украине две ракеты и 94 дрона, 81 из которых сбиты или подавлены, одна ракета не достигла своей цели, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 июля (с 18:00 19 июля) противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из ВОТ АР Крым и 94 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Курск, Миллерово, Орел – рф, Донецк - ВОТ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлен 81 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных БпЛА на 9 локациях. Кроме того, одна ракета не достигла своей цели