Россия утром нанесла ракетный удар по Одессе, повреждена инфраструктура
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе утром 20 июля. Повреждена городская инфраструктура, на месте работают службы.
Российские войска утром 20 июля нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего пострадала городская инфраструктура. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
Враг продолжает террор нашего города. Утром он совершил ракетную атаку на Одессу. Пострадала инфраструктура. На месте работают соответствующие службы
Также глава администрации отметил, что, несмотря на постоянные обстрелы, жизнь в городе продолжается. По его словам, на прошлой неделе в Одессе родилось 82 ребенка – 36 мальчиков и 46 девочек, среди новорожденных – две двойни.
Несмотря на все испытания, жизнь в городе продолжается
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