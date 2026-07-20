В Запорожье из-под завалов извлекли тело 11-летней девочки — число погибших возросло до трех
Киев • УНН
В Запорожье спасатели деблокировали тело 11-летней девочки из-под завалов. Всего жертвами российского обстрела стали три человека, ранена 41 особа.
В Запорожье спасатели деблокировали из-под завалов дома тело 11-летней девочки, погибшей в результате российского обстрела. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
По словам Федорова, всего жертвами российской атаки стали три человека – 11-летняя девочка, а также две женщины в возрасте 71 и 72 лет.
К сожалению, подтверждена гибель девочки, находившейся под завалами дома, разрушенного в результате российского обстрела Запорожья
Кроме того, в результате удара ранения получил 41 человек. Поисково-спасательные работы на месте российского обстрела завершены.
Число пострадавших после удара КАБами по Запорожью возросло до 42, два человека погибли19.07.26, 23:27 • 7080 просмотров