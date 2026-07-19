Число пострадавших после удара КАБами по Запорожью возросло до 42, два человека погибли
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по Запорожью пострадали 42 человека, двое погибли. Спасатели разбирают завалы разрушенного многоэтажного дома.
Количество пострадавших в результате российского авиаудара по Запорожью возросло до 42 человек, двое погибли. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
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По словам Федорова, спасатели продолжают разбирать завалы после российского удара, медики оказывают помощь пострадавшим, а коммунальные службы ликвидируют последствия атаки.
На данный момент 41 человек нуждается в помощи врачей. К сожалению, двое – погибли…
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. В результате атаки был разрушен многоэтажный дом, под завалами которого остаются люди.
Позже в ГСЧС сообщили: "В результате российских авиаударов по Запорожью количество травмированных увеличилось до 42 человек, среди которых 8 детей. К сожалению, 2 человека погибло"
Спасательная операция продолжается.
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