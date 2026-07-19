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Число пострадавших после удара КАБами по Запорожью возросло до 42, два человека погибли

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

В результате российского авиаудара по Запорожью пострадали 42 человека, двое погибли. Спасатели разбирают завалы разрушенного многоэтажного дома.

Число пострадавших после удара КАБами по Запорожью возросло до 42, два человека погибли

Количество пострадавших в результате российского авиаудара по Запорожью возросло до 42 человек, двое погибли. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

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По словам Федорова, спасатели продолжают разбирать завалы после российского удара, медики оказывают помощь пострадавшим, а коммунальные службы ликвидируют последствия атаки.

На данный момент 41 человек нуждается в помощи врачей. К сожалению, двое – погибли…

– сообщил глава Запорожской ОВА.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. В результате атаки был разрушен многоэтажный дом, под завалами которого остаются люди.

Позже в ГСЧС сообщили: "В результате российских авиаударов по Запорожью количество травмированных увеличилось до 42 человек, среди которых 8 детей. К сожалению, 2 человека погибло"

Спасательная операция продолжается.

В Запорожье из-под завалов извлекли тело женщины19.07.26, 20:06 • 2172 просмотра

Степан Гафтко

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Запорожье