В Запорожье из-под завалов извлекли тело женщины
Киев • УНН
Спасатели деблокировали из-под завалов тело женщины без признаков жизни. Продолжаются поиски ребенка и спасательная операция после ударов российских авиабомб.
В Запорожье спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, ребенка еще ищут, передает УНН.
Спасатели деблокировали женщину из-под завалов. К сожалению, без признаков жизни
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В результате ударов российских управляемых авиабомб по Запорожью погибли два человека, десять ранены. Под завалами многоэтажки остаются люди, продолжается спасательная операция.