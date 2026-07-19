В Запорожье из-под завалов извлекли тело женщины

В Запорожье спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, ребенка еще ищут, передает УНН.

Спасатели деблокировали женщину из-под завалов. К сожалению, без признаков жизни - сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Добавим

В результате ударов российских управляемых авиабомб по Запорожью погибли два человека, десять ранены. Под завалами многоэтажки остаются люди, продолжается спасательная операция.