россия уничтожила гуманитарный склад ВОЗ в Днепре

$44.7651.67
ukenru
9 августа, 19:01 • 21781 просмотра
"Моя Польша не бьёт, не оскорбляет, не травит" - в 22 польских городах проходят протесты против насилия в отношении украинцевVideo
9 августа, 15:37 • 31083 просмотра
Жара до +33° возвращается, но ненадолго — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
9 августа, 12:31 • 33067 просмотра
The Guardian показал украинские FP-1 в боевой работе — как дроны Fire Point переносят войну вглубь РоссииPhoto
9 августа, 10:17 • 36835 просмотра
Удары Украины по рф могут усилить сторонников войны - The Times
9 августа, 09:05 • 44164 просмотра
Финляндия больше не будет передавать Украине ракеты Patriot - стала известна причина
Эксклюзив
9 августа, 07:52 • 31687 просмотра
Солнечное затмение 12 августа: новые лидеры, большие перемены и мощный технологический прорыв
9 августа, 06:56 • 28076 просмотра
Сын Байдена рассказал, что рак его отца-экс-президента распространился на кости
9 августа, 00:20 • 50483 просмотра
Зеленский: мир не хочет видеть Украину конкурентом в области баллистикиVideo
8 августа, 20:14 • 47043 просмотра
Количество раненых в Павлограде возросло до 9, среди них четверо детей
8 августа, 17:35 • 43078 просмотра
Зеленский призвал защитить производство противобаллистического щита Freyja от российских ударов — видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
0.9м/с
73%
754мм
Популярные новости
Трамп растратил типичные преимущества республиканцев в двух ключевых сферах из-за войны в Иране и пошлин — СМИ9 августа, 17:18 • 5366 просмотра
В Одесской области после атаки рф 300 тыс. семей остались без света, треть уже подключили к электроснабжению — Зеленский9 августа, 17:27 • 3560 просмотра
В Антарктиде провели уникальную операцию по спасению участника научной экспедиции9 августа, 17:41 • 5812 просмотра
В Одесской области после атаки рф частично запитали объекты критической инфраструктуры, ремонт будет продолжаться круглосуточно9 августа, 19:14 • 6198 просмотра
Трамп готовился объявить о победе над Ираном, но Тегеран выдвинул более жёсткие условия — WSJ22:05 • 7180 просмотра
публикации
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 63688 просмотра
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет8 августа, 10:14 • 60448 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 96618 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 79411 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 83889 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Папа Лев XIV
Криштиану Роналду
Актуальные места
Украина
Одесса
Одесская область
Харьков
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 24817 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 94035 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 115105 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 145556 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 217909 просмотра
Актуальное
Хранитель
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Отопление

россия уничтожила гуманитарный склад ВОЗ в Днепре

Киев • УНН

 • 5374 просмотра

В прошлую пятницу в результате обстрела в Днепре был разрушен гуманитарный склад Всемирной организации здравоохранения. Сотрудникам удалось эвакуировать 130 из 300 поддонов до нападения.

россия уничтожила гуманитарный склад ВОЗ в Днепре

В Днепре в минулую пятницу в результате обстрела был разрушен гуманитарный склад Всемирной организации здравоохранения. О пострадавших не сообщается. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в социальной сети X, передает УНН.

Подробности

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, гуманитарный склад ВОЗ в Днепре  был обстрелян и разрушен в прошлую пятницу. В тот день сотрудник ВОЗ и водители находились на территории склада, помогая эвакуировать гуманитарные запасы. О жертвах пока не сообщается.

Команде удалось эвакуировать 130 из примерно 300 поддонов и покинуть территорию до нападения. На складе хранились гуманитарные медицинские товары, предназначенные для медицинских учреждений на передовой, - преимущественно товары ВОЗ для экстренной медицинской помощи. Не могу не сказать: нападения на медицинские учреждения должны прекратиться. В противном случае люди лишены жизненно важной медицинской помощи. Даже в войнах есть правила. Одно из них заключается в том, что здоровье должно быть защищено

- подчеркнул гендиректор ВОЗ.

Напомним

В результате ночной атаки 19 июля полностью уничтожены завод UKRTAC и склады. Все сотрудники предприятия остались живы, компания планирует восстановление.

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине
Взрывы
Эвакуация
Война в Украине
Днепр (город)
Всемирная организация здравоохранения