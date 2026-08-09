россия уничтожила гуманитарный склад ВОЗ в Днепре

В Днепре в минулую пятницу в результате обстрела был разрушен гуманитарный склад Всемирной организации здравоохранения. О пострадавших не сообщается. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в социальной сети X, передает УНН.

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По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, гуманитарный склад ВОЗ в Днепре был обстрелян и разрушен в прошлую пятницу. В тот день сотрудник ВОЗ и водители находились на территории склада, помогая эвакуировать гуманитарные запасы. О жертвах пока не сообщается.

Команде удалось эвакуировать 130 из примерно 300 поддонов и покинуть территорию до нападения. На складе хранились гуманитарные медицинские товары, предназначенные для медицинских учреждений на передовой, - преимущественно товары ВОЗ для экстренной медицинской помощи. Не могу не сказать: нападения на медицинские учреждения должны прекратиться. В противном случае люди лишены жизненно важной медицинской помощи. Даже в войнах есть правила. Одно из них заключается в том, что здоровье должно быть защищено - подчеркнул гендиректор ВОЗ.

Напомним

В результате ночной атаки 19 июля полностью уничтожены завод UKRTAC и склады. Все сотрудники предприятия остались живы, компания планирует восстановление.