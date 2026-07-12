Один из самых выдающихся людей и сенаторов - Трамп отреагировал на смерть Грэма
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма, назвав его выдающимся патриотом. Грэм скончался 11 июля после непродолжительной болезни.
Президент США Дональд Трамп назвал Линдси Грэма, о смерти которого стало известно сегодня, «одним из самых выдающихся людей и сенаторов». Об этом американский лидер написал в посте на Truth Social, передает УНН.
Он (Грэм — ред.) всегда работал и был настоящим американским патриотом. Нам будет очень не хватать Линдси!!! Подробности и информация о похоронах будут сообщены позже. Так грустно!
Напомним
Сенатор-республиканец США от Южной Каролины Линдси Грэм скончался 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни.