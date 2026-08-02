Оккупанты переписывают историю для украинских детей - ЦНС

Оккупационная администрация использует детские летние лагеря на временно оккупированных территориях Украины как площадку для распространения российской исторической пропаганды. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что во время тематических занятий, посвященных Крещению Руси, детям навязывают российскую версию истории, утверждая, что современная Россия является прямой наследницей Киевской Руси.

Именно в детских лагерях, где школьники проводят летние каникулы, оккупационная власть проводит лекции, тематические встречи и "исторические" беседы, направленные на формирование у детей искаженного представления о прошлом. Украинскую историю систематически подменяют российскими пропагандистскими нарративами, а роль Киева и Украины в становлении Киевской Руси сознательно искажают - говорится в сообщении.

Указывается, что распространение таких тезисов является частью информационной кампании, призванной оправдать российское вторжение и оккупацию украинских территорий.

"Используя мифы о якобы "историческом единстве" и "общем происхождении", оккупационная администрация пытается убедить детей, что Россия имеет историческое право на украинские земли", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины российские администрации проводят встречи детей с военными, представляя их как героев. Целью является формирование положительного отношения к армии РФ и подготовка молодежи к службе.

Оккупанты на ВОТ Запорожья навязывают детям российскую идентичность через игру - ЦНС